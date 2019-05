Die Deutschen und die Holländer – das ist ein Verhältnis, das nicht ganz einfach zu erklären ist. Im Fußball beispielsweise herrscht spätestens seit 1974 die große Rivalität. Das ist die eine Seite. Die andere sind Liebeserklärungen an den kleinen Nachbarn wie die von den 257ern, die eines ihrer Lieder mit „Holland ist die geilste Stadt der Welt“ titelten. Sollte das Hip-Hop-Duo aus Essen am Wochenende keine Zeit finden, über die Grenze zu fahren, die Jungs könnten auch in Lengerich ihren Spaß haben, steigt hier doch am Sonntag, 26. Mai, von 11 bis 18 Uhr zum achten Mal der Holländische Markt.

Und der ist mit seinen 33 Händlern aus Hengelo und Enschede immerhin der größte seiner Art in Deutschland – und längst auch ein Magnet, der die Massen regelmäßig anzieht. Heike Denter , die für die WGL (Werbegemeinschaft Lengerich) die organisatorischen Zügel in der Hand hält, sagt, es sei neben dem Frühjahrsmarkt die besucherstärkste Veranstaltung, die es in der Stadt gebe.

Mit typisch niederländischem Charme, kessen Sprüchen und viel Oranje-Flair werden die unterschiedlichsten Waren angeboten. Von Süßwaren über Brot und Rosinenbrötchen, Pflanzen und Blumenzwiebeln, Kleidung, Schuhe und Schmuck bis hin zu Käse und Wurst wird so einiges unters Volk gebracht. Und natürlich werden die auch von den 257ern besungenen Frikandeln nicht fehlen. All das ist vom Bodelschwingh-platz bis in den vorderen Bereich der Bahnhofstraße zu finden. Östlich schließt daran wieder der Bereich an, der den Flohmarkt-Fans vorbehalten ist. Es werden keine Standgelder erhoben und eine Anmeldung ist auch nicht notwendig, heißt es seitens der WGL.

Zum Gelingen will am Sonntag auch der heimische Handel seinen Teil beitragen. Die Geschäfte in der Fußgängerzone sind von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Hartmut Grünagel bereichert den Holländischen Markt erstmals mit seinen Hortensien und an einem Stand von Gut Erpenbeck werden Erdbeeren und Spargel offeriert. Heike Denter setzt darauf, dass sich richtiges Wochenmarkt-Feeling in der Innenstadt breitmacht.