Es ist ein Thema, das Achim Glörfeld umtreibt und das er immer wieder anspricht. Der Vorsitzende des Ortsverbands des Deutschen Roten Kreuz (DRK) bedauerte in seinem Rechenschaftsbericht während der Jahreshauptversammlung am Montagabend wieder einmal die immer geringere Bereitschaft, Blut zu spenden. „Trotz des großem Engagements der ehrenamtlichen Helfer und obwohl umfassend aufklärende Öffentlichkeitsarbeit geleistet wurde, ging auch 2018 die Zahl der Blutspenden weiter zurück.“ Und das, so Glörfeld, obwohl der Bedarf gleichzeitig steige. Er kündigte an, dass sich das DRK in den nächsten Monaten mit Aufrufen verstärkt an die Bevölkerung wenden werde.

Insgesamt zog Glörfeld eine positive Bilanz der Aktivitäten des Ortsverein. Er dankte den zahlreichen Aktiven für über 22 500 Stunden ehrenamtlich geleisteter Arbeit und zeigte sich stolz auf die hohe Qualität des Ausbildungsstandes der Rotkreuzler.

Fort- und Weiterbildung sind auch für die Zukunft ein Schwerpunkt der Arbeit des Ortsvereins. Dabei geht es nicht nur um die Weiterbildung der eigenen Kräfte, sondern vor allem darum, das eigene Wissen an andere weiterzugeben. So wurden 2018 unter anderem 85 Schüler als Ersthelfer ausgebildet, mittlerweile stehen an zwei Schulen insgesamt 45 Schulsanitäter zur Erstversorgung bereit. Fast 400 Lengericher Bürger und über 450 Mitarbeiter Lengericher Firmen nahmen an Fortbildungsmaßnahmen des DRK teil.

Der Vorsitzende lobte auch die Nachwuchsarbeit des Vereins, die ihren messbaren Niederschlag in den Erfolgen bei Kreis- und Landeswettbewerben fand. Zur Zeit gibt es zwei Jugendgruppen, für 2019 ist eine weitere Gruppe geplant. Kinder und Jugendliche, die sich für das Mitwirken in einer der Gruppen interessieren, können sich an den Ortsverein wenden.

Wirtschaftlich wurde das Jahr 2018 mit einem kleinen Verlust (6500 Euro) abgeschlossen. Neben den Beiträgen der Mitglieder, der Unterstützung durch Sponsoren und den 1200 Fördermitgliedern erhielt der Ortsverein keinerlei öffentliche Gelder. Abschluss und Höhepunkt der Veranstaltung war die Ehrung langjähriger Mitglieder.