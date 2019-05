Das „Neue Markt-Karree“ wird heute nach etwas über einem Jahr Bauzeit offiziell eröffnet. Als Hauptnutzer ist Edeka Rotthowe an Bord. Zudem sind die Bäckerei Essmann‘s Backstube, die Schuhkette Deichmann und der Bekleidungsdiscounter Takko in den weit über 3000 Quadratmeter großen Gebäudekomplex eingezogen. Investor ist die Firma Stroetmann aus Münster, die einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag in das Vorhaben gesteckt hat.

Am Mittwochabend waren bereits die am Bau beteiligten Unternehmen, Vertreter aus Verwaltung und Politik sowie Nachbarn zu einer Eröffnungsfeier eingeladen. Gastgeber waren Friedhelm und Friedrich Rotthowe , die nun erstmals außerhalb von Münster einen Edeka-Markt führen. Kurz zuvor, um 16 Uhr, hatte es bei Takko zudem schon ein sogenanntes Pre-Opening gegeben, eine Art Testlauf für den heutigen Tag.

Während Takko und Deichmann über jeweils rund 450 Quadratmeter Verkaufsfläche verfügen, sind es im Edeka inklusive Bäckerei mehr als 2000. Auf dem Grundstück, das etwa 11 000 Quadratmeter umfasst, gibt es zudem circa 200 Parkplätze – ein Teil vor dem „Neuen Markt-Karree“, ein Teil auf dem Dach.

Nach Angaben von Stroetmann-Projektleiter Jan-Patrick Konow sind bis auf einige Kleinigkeiten alle Arbeiten abgeschlossen. „Dadurch, dass wir im Winter sehr gut vorangekommen sind, konnten wir sogar eher eröffnen.“ Geplant gewesen sei die Fertigstellung ursprünglich für den Sommer. Konows Fazit: „Es lief tatsächlich alles ziemlich glatt.“

Zu den Dingen, bei denen noch etwas getan werden muss, gehört der überdimensionale Schirm auf dem Parkplatz. Dass am Wapakonetaplatz noch Handlungsbedarf besteht, ist hingegen gewollt. Dort soll der Abschluss im Zuge der Neugestaltung der Fußgängerzone erfolgen.

Friedrich Rotthowe zeigte sich „sehr zufrieden“ mit dem Erreichten. Die vergangenen Tage habe es noch eine Menge Stress gegeben, aber die Punktlandung sei gelungen. Etwa eineinhalb bis zwei Jahre habe man sich intensiv auf den neuen Standort vorbereitet, ein 50 Mitarbeiter umfassendes Team zusammengestellt, den Markt sondiert und analysiert, wie das nun rund 30 000 Produkte umfassende Sortiment aussehen soll.

Er und Friedhelm Rotthowe betonen unter anderem, dass viel Wert auf den Frischebereich gelegt werde. So gibt es eigens eine Küche, in der Salate und Nachspeisen zubereitet werden. Ebenfalls zu finden sind eine Sushi- und eine Frischfisch-Theke sowie eine kleine Kaffee-Bar. Die Unternehmer zeigen sich zuversichtlich, damit im wahrsten Sinne des Wortes den Geschmack der Lengericher zu treffen.

Auf die Frage, ob die Stadt einen Markt dieser Größenordnung noch verkraften kann oder es nun zu einem Verdrängungswettbewerb kommen könnte, meinte Friedrich Rotthowe, dass sich die Konkurrenzsituation durchaus verschärfen könnte, der neue Edeka mit seinem Angebot dafür jedoch sicher bestens gewappnet sei.