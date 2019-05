Singende Gäste aus Namibia

Exotischen Anstrich bekommt der Gottesdienst, der am Himmelfahrtstag unter freiem Himmel an der Friedhofskapelle der LWL-Klinik vom Stadtmarketingverein „Offensive“ Lengerich in Zusammenarbeit mit der evangelischen und der katholischen Kirchengemeinde durchgeführt wird. Erwartet werden Gäste aus Namibia. Der Chor Thlokomela soll den Gottesdienst mitgestalten.

Seit vielen Jahren treffen sich am Himmelfahrtstag die Menschen auf dem Platz vor der alten Friedhofskapelle, die vor längerer Zeit von der „Offensive“ und dem LWL restauriert worden ist. „Der Ort strahlt ein besonderes Flair aus, wo unter freiem Himmel in einer grünen Oase dem Wort Gottes gelauscht werden kann“, meint Ulrike Höhenberger-Henze , die für die Organisation verantwortlich zeichnet.

Der Gottesdienst steht in diesem Jahr unter dem Motto „Du stellst meine Füße auf weitem Raum“, ein Vers aus Psalm 31,9. Pastoralreferentin Carolin Wessels und Pastor Harald Klöpper werden ihn gestalten. Für den musikalischen Rahmen sorgt wie immer der Bläserchor der evangelischen Kirchengemeinde unter Leitung von Kantor Christoph Henzelmann, heißt es seitens der Organisatoren von der „Offensive“.

Ein Höhepunkt dürfte der Auftritt des Chores Thlokomela aus Namibia werden. Der ist nicht das erste Mal in Lengerich und hat den Himmelfahrtsgottesdienst bereits vor zwei Jahren bereichert. „Thlokomela“ heißt „Pass auf!“. „Und aufpassen muss man wahrlich in den Wellblechhüttensiedlungen weit draußen vor der Innenstadt von Windhoek“, erzählt der Leiter der Gruppe Thlokomela, Dawid Gawub. „Von außen betrachtet ist unser Leben alles andere als leicht. Die meisten von uns finden trotz Schulabschlusses keine Arbeit und wohnen in Unterkünften ohne Strom und Wasser. Aber davon lassen wir uns nicht unterkriegen. Denn in unserer afrikanischen Musik finden wir eine Kraft, die uns immer wieder aufstehen lässt“, erzählt er weiter.

Der Chor weilt wie berichtet von Montag, 27. Mai, bis Sonntag, 2. Juni, in Lengerich und absolviert ein umfangreiches Programm mit Konzerten, Workshops und Gottesdienstbegleitungen. Die Gruppe kann ganz unterschiedliche Töne anschlagen. „In jedem Fall reißen sie mit, egal ob sie afrikanisches Gospel-Liedgut vortragen oder aus der Tradition der Tswana oder Damara schöpfen“, heißt es in der Ankündigung.

Beginn ist am Donnerstag, 30. Mai, um 10 Uhr. Nach dem offiziellen Teil besteht bei warmen und kalten Getränken Gelegenheit zum Gedankenaustausch. Hingewiesen wird ausdrücklich auf den neuen Parkplatz, der oberhalb der Tennisanlage angelegt worden ist. Bei schlechter Witterung findet der Gottesdienst im Festsaal der LWL-Klinik statt.

Wer noch länger auf dem Gelände Am Kleeberg/Stapenhorststraße verweilen möchte, darf sich auf eine „Matinee im Grünen“ freuen. Im Pavillon des Scheibenstandes, der sich nur wenige Schritte von der LWL-Kapelle entfernt befindet, gibt die Busy Bee Big Band ein kleines Konzert. Beginn ist um 12.30 Uhr.