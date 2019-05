Das Leben mit einer Baustelle

Haus Widum, so scheint es von außen, ist aktuell vor allem eines: eine große Baustelle. Auf dem südlichen Teil des Areals ist ein Neubau emporgewachsen, der im August fertig sein soll. Dort ziehen dann Bewohner aus dem alten Teil des Seniorenheims ein, dessen Modernisierung im Anschluss daran in Angriff genommen wird. Zudem werden aktuell die 64 Servicewohnungen aufwendig saniert. Diese Aufgabe ist besonders anspruchsvoll: Das Projekt wird realisiert, während die Bewohner weiter dort leben.

Nun luden Träger und Bauverantwortliche zu einem Informationsnachmittag ein, um die Mieter auf den Stand der Dinge zu bringen, aber auch um Kritik aufzunehmen. So rechnete Karl-Heinz Wilmsen fest damit, dass so mancher Senior seinem Ärger Luft machen würde. Schließlich mute man den Bewohnern der Servicewohnungen einiges zu, gestand der sogenannte Baubegleiter offen ein. Doch dann hielten sich die Negativ-Wortmeldungen überraschenderweise in sehr überschaubaren Grenzen.

Vielleicht lag das daran, dass Wilmsen in seinem beruflichen Alltag bereits vieles abfedert. Sein Job ist es, sich die Sorgen und Nöte der Bewohner anzuhören und gegebenenfalls für Abhilfe zu sorgen. Offenkundig, das zeigte sich am Dienstag, hat er zu den meisten einen guten Draht.

Michael Maas , geschäftsführender Gesellschafter der GMP Projekte GmbH & Co. KG aus Nordhorn, die das Vorhaben umsetzt, betonte während der Begrüßung, dass nicht zuletzt der Lärm, aber auch manch andere Dinge vielen zu schaffen machten. Besonders Sägearbeiten an der Außenfassade zehren an so manchen Nerven.

Nötig sind die, weil auch eine energetische Sanierung des in die Jahre gekommenen Hauses ansteht. Balkone und damit Kältebrücken verschwinden, die Außenwände werden nach außen versetzt, die Wohnungen so etwas größer. Vor allem aber, so Maas, werden die 64 Einheiten barrierefrei und hell. Und das alles zu sehr günstigen Mieten.

Die ersten zehn Wohnungen sind mittlerweile fertig. In weiteren acht läuft aktuell die Modernisierung. Schritt für Schritt wird es so in den kommenden Monaten weitergehen. Abgeschlossen werden soll das Vorhaben Anfang 2021.

Brigitte Heitkamp gehört zu den ersten Bewohnern, die – zusammen mit ihrem mann – bereits ihr neues Domizil beziehen konnte. „Im Großen und Ganzen“ sei alles gut geworden. Die Negativauswirkungen der Bauarbeiten seien gleichwohl „nicht schönzureden“ und im Haus auch ein „heißes Thema“.

Nach und nach konnten sich alle der rund 40 Bewohner, die an der Informationsveranstaltung teilnahmen, einen Eindruck von dem verschaffen, was sie in den Wohnungen erwartet. Eine der fertigen stand als Vorzeigeobjekt bereit und wurde gruppenweise inspiziert. Zwei Frauen nutzten das beispielsweise, um mit Baubegleiter Wilmsen über Details in der Küche zu sprechen. Die ist, wenn nicht anders gewünscht, bereits in der Ausstattung mit drin. Andere verschafften sich einen Eindruck von den Refugium genannten Räumen, die sozusagen Ersatz für die Balkone sind. Und eine 95-Jährige hatte einen Verbesserungsvorschlag, der von den verantwortlichen gleich aufgenommen wurden. Ihr war aufgefallen, dass der Regler an der Heizung im Bad tief unten fast auf Bodenhöhe sitzt. „Da komme ich alte Frau ja kaum dran“, meinte sie mit einem Lächeln. Widersprechen wollte und konnte dieser Feststellung niemand.

Für Karl-Heinz Wilmsen sind die ersten rund vier Monaten der Umbauzeit alles in allem gut gelaufen: „Es läuft positiver als erwartet.“