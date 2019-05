Stop-and-go zwischen den Ständen

Im Verkehrsfunk wäre wohl von „Stop-and-go“ die Rede gewesen, hätte die Lage in der Lengericher Fußgängerzone am Sonntagnachmittag beschrieben werden müssen. Zum achten Mal fand der Holländische Markt statt. Und der lockte wieder Besuchermassen in die Innenstadt.

So hieß es, sich ab und an und hier und da ein wenig in Geduld zu fassen. Denn in den schmalen Gassen zwischen den Verkaufsständen war das Vorankommen nicht immer ganz einfach. Gerade für diejenigen, die mit Kinderwagen, Rollator oder Rollstuhl unterwegs waren. Voll war es aber auch andernorts: Tische und Stühle vor den Eisdielen, Bäckereien und Imbissen waren stark gefragt und ab dem Mittag nahezu durchgehend besetzt.

Die Kennzeichen vieler Autos verrieten, dass die Veranstaltung der Werbegemeinschaft nicht nur Lengericher und Besucher aus den Nachbarorten in die Stadt lockt. OS, MS, WAF, GT , HF, BI, COE – Holländischer Markt plus Flohmarkt und verkaufsoffenem Sonntag entwickelten eine Zugkraft weit ins Münster- und Osnabrücker Land und ins Ostwestfälische hinein.

Holländischer Markt in Lengerich 1/8 Viele Tausend Besucher sind am Sonntag zum Holländischen Markt nach Lengerich gekommen. Die von der Werbegemeinschaft organisierte Großveranstaltung in der Innenstadt fand zum achten Mal statt. Foto: Paul Meyer zu Brickwedde

Dabei gaben sich viele der Marktbeschicker aus dem Nachbarland unüberhörbar viel Mühe, ihre Waren anzupreisen und unters Volk zu bringen. An einer Stelle wurden Spargel und Erdbeeren lautstark mit dem Spruch „Zwei Kilo für Fünf“ beworben, etwas weiter besang ein Händler seine Wurstwaren mit kräftiger Stimme. Die Frauenstimme, die „Drei Orchideen für zehn Euro“ feilbot, war da in ihrer Tonlage schon eher dezent.

Beliebt ist der Markt nicht zuletzt wegen der vielfältigen Möglichkeiten, sich „lekker“ Dinge zu gönnen. Es gab unter anderem „Patat-Snacks“ und „Braadworst“, „Olijven“ und „Sauzen“, stark gefragt waren als Stärkung für zwischendurch natürlich auch Bratfisch und Kibbeling.

Zwischen die Niederländer mischten sich einige heimische beziehungsweise deutsche Anbieter. In der Summe ergab das eine Angebotspalette, die bei reichlich Blumenauswahl anfängt, über Schmuck, Uhren, Brillen und Parfüm weiter zu Tierbedarf und Kissen reichte und bei Kurzwaren und Kleidung aufhörte. Dass Klassiker wie Käse und Poffertjes nicht fehlten, ist beim Holländischen Markt in Lengerich selbstredend.

Der Blick in einige Geschäfte zeigte, dass nicht wenige Gäste die Gelegenheit auch nutzen, um dem örtlichen Einzelhandel einen Besuch abzustatten. Als ein Magnet erwies sich dabei das „Neue Markt-Karree“, in dem bis auf Edeka alle Geschäfte offen waren.

Wenige Meter weiter begann der Flohmarkt. Je näher die Stände Richtung Rathausplatz angesiedelt waren, desto mehr Publikum war unterwegs. Wie die Geschäfte laufen? Ein Paar mit einem großen Stand zuckte mit den Achseln. Es sei schon fast zu voll, meinten sie. Da würden die Leute nicht so stark zum Stöbern neigen. „Aber Spaß haben wir auf jeden Fall“, schauten die beiden offenbar nicht nur auf ihre Kasse. Auf den Tischen und Decken zwischen Wapakonetaplatz und Zur Alten Gießerei standen und lagen vor allem Flohmarkt-Klassiker wie Spiele und Spielsachen, altes Porzellan und Geschirr sowie Bücher.

Da, wo etwas Platz zum Verweilen ist, nutzten die Leute die Gelegenheit. Der Holländische Markt ist für sie nicht nur Gelegenheit zum Shoppen, sondern auch zum Treffen und zum „Quatschen“.