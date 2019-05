Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 7, 8 und 9 haben eine Aufführung des White Horse Theatres am Hannah-Arendt-Gymnasium ( HAG ) erlebt. Die englischsprachige Theatergruppe führte das Stück „Sticks and Stones“ auf, in welchem es um das brisante Thema Mobbing ging. Das geht aus einem Bericht des HAG hervor.

Das Thema Mobbing spiele immer wieder eine Rolle an der Schule. Von daher, so das Gymnasium, seien die Schüler gut darüber informiert. Dennoch sei die Konfrontation mit dem Thema durch eine Theateraufführung mehr als packend und greifbar. „Die Spannung war in der Studiobühne spürbar“ und die Zuschauer verfolgten das professionelle Spiel mit großem Interesse.

Das Stück handelt von zwei Beispielen, „little Tony“ und „Ruth“, die beide auf unterschiedliche Art und Weise, aber sehr aggressiv, von ihren Mitschülern gemobbt wurden. Tony will nicht mehr in die Schule – jeden Tag wird er von Jim Jarvis und seiner Gang tyrannisiert. Tony wird abgezogen und gedemütigt.

Am ersten Tag in ihrer neuen Schule wird Ruth von Lauren „Fettsack“ genannt. Die anderen Mädchen machen sich über sie lustig und wollen nichts mit ihr zu tun haben. Der Lehrer Mr. Baker ist keine Hilfe. Schließlich kann Ruth es nicht mehr aushalten und läuft weg . . .

Das Stück wurde sehr lebendig durch eindrucksvolle Schauspielkunst, Gesang, musikalische Untermalung und ein einprägsames Farbspiel der Schauspieler begleitet und hat den HAG-Schülern Spaß bereitet. Zugleich seien sie aber auch zum Nachdenken angeregt worden, schreibt das Gymnasium.

Die Fachschaft Englisch hatte mit finanzieller Hilfe der Stiftung für Bildung, Kunst und Kultur in Lengerich dieses Erlebnis organisiert. Viele Schüler hätten in der Pause und in den Unterrichtsstunden danach viel über das Stück diskutiert und waren sichtlich eingenommen von der faszinierenden Umsetzung durch die Theatergruppe.