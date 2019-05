Eine Heizung für viele Gebäude

127 Tonnen Kohlendioxid (CO) können jährlich eingespart werden, wenn die dezentrale Wärmeversorgung für den Neubau der Gesamtschule realisiert wird. Jeder Bundesbürger hinterlässt im Jahr einen „Fußabdruck“ von zehn Tonnen CO. Dazu tragen, das hat die Verbraucherzentrale Bayern ausgerechnet, zu 23 Prozent Mobilität, zu 15 Prozent Ernährung, zu 18 Prozent Heizung, zu sieben Prozent Strom, zu zwölf Prozent Infrastruktur und zu 25 Prozent „sonstiger Konsum“ bei.Das klimaverträgliche Pro-Kopf-Budget in Deutschland läge bei einer Emission von zwei Tonnen COim Jahr. Allein durch den häufigeren Umstieg aufs Fahrrad lassen sich zehn Millionen Tonnen COeinsparen, wenn die Deutschen ihre Durchschnittsstreckenlänge im Jahr von 300 Kilometern auf das Niveau der Niederländer – 1000 Kilometer – hochstrampeln.Einige Vergleiche:Ein Kühlschrank emittiert im Jahr 150 Kilogramm CO. Ein Auto (Jahresfahrstrecke 12 600 Kilometer) lässt 2,2 Tonnen COaus dem Auspuff entweichen. Ein Urlaubsflug in die Karibik emittiert 6,6 Tonnen Kohlendioxid in die Umwelt. Diese Werte haben die Verbraucherschützer in Relation zu den klimatischen Fußabdrücken anderer Staaten gesetzt. Der Kühlschrank-Wert entspricht der Emission von zwei Menschen in Äthiopien, der Auto-Wert der Jahresemission eines Bürgers der Dominikanischen Republik, und was auf dem Urlaubsflug in die Karibik in die Luft geblasen wird, entspricht dem ökologischen Fußabdruck von 110 Menschen in Tansania.Die zurückgelegten Strecken (in Kilometern) verschiedener Verkehrsmittel, bei denen eine Tonne COausgestoßen wird: 32 258 Reisebus; 21 739 Bahn-Fernverkehr; 14 286 Linienbus; 12 987 Bahn-Nahverkehr; 7246 Pkw; 2809 Flugzeug.