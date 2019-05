Thlokomela-Konzert als Dankeschön

„Together we can make it“ – zunächst zögernd, dann immer kräftiger stimmen die Gesamtschüler in diesen Refrain ein. „Zusammen können wir es schaffen“, so die freie Übersetzung, das stand sinnbildlich für den Auftritt des Chores Thlokomela in der Sporthalle der Schule. Religionslehrerin Anke Bloetevogel hatte den Kontakt hergestellt.

Für die 60 Mädchen und Jungen der Gesamtschule war das Konzert eine Auszeichnung. „Wir haben fünf pro Klasse ausgewählt“, erzählt Lehrerin Anna Meyer . Einziges Auswahlkriterium: „Sie müssen sich besonders gut benommen haben.“ Hinzu kamen fünf Kinder der Schule in der Widum, die ihren Unterricht im Gebäude der Gesamtschule an der Margarethenstraße erhalten.

Die Mädchen und Jungen dürften es als Belohnung empfunden haben, die jungen Stimmen aus dem südwestafrikanischen Land zu hören. Spaß, Musik und Tanz – die Sängerinnen und Sänger holten die Zuhörer schnell vom Hallenboden. Einfach nur gängige Rhythmen mitklatschen – am Mittwochmittag war mehr gefragt.

Das wurde schon in den einleitenden Worten von Pfarrer Harald Klöpper deutlich. Der erzählte in seiner humorvollen Art etwas über Namibia, das Land, die Menschen und deren Sprache. Dass die Begrüßung dort besonders freundlich ausfällt – wenige Augenblicke später erlebten es die Schüler hautnah, als sich die Sänger in ihre Reihen begaben.

Großartig vorbereitet wurde der Auftritt von Thlokomela im Unterricht nicht. „Spaß, Musik und Tanz sollen der Einstieg sein“, erläutert Anna Meyer. Für die Fünftklässler geht es in einer Projektwoche, die am Montag beginnt, um das Land im Süden. Fächerübergreifend – in Englisch, Gesellschaftslehre, Musik und Religion – soll das Erlebte aufgearbeitet werden. Die Sechstklässler werden eine Woche später in das Thema einsteigen, wenn ihre Klassenfahrten vorbei sind. Das Gemeinschaftsprojekt steht unter dem Thema „Kinder der Welt“.

Dass der lockere Auftritt des Ensembles einen durchaus ernsten Hintergrund hat, verhehlt Anna Meyer nicht. Langfristig strebe die Gesamtschule enge Kontakte nach Namibia an. Ob das in einer Schul-Partnerschaft münden könnte, steht (noch) in den Sternen. „Der Anfang ist gemacht“, freut sich die Lehrerin.