Frank Elstner dürfte kein ganz Unbekannter auch für jüngere Jahrgänge sein. Doch mit dem Namen Camillo Felgen wird wohl nur die Generation 50-Plus etwas anfangen können. Was den beiden Männern gemeinsam ist? Sie haben die europäische Show „Spiele ohne Grenzen“ moderiert. Das war von 1965 bis 1982 so etwas wie das sportliche Pendant zum European Song Contest, der damals allerdings noch anders hieß.

Jetzt wird das „Spiele ohne Grenzen“ wiederbelebt. Der TV Lengerich lädt dazu am Samstag, 6. Juli, auf die Wiese gegenüber dem Sport- und Gesundheitszentrum ein. Wie beim Original gilt auch dann: Gespielt wird bei jedem Wetter.

Den Herausforderungen müssen sich Mannschaften stellen, die aus jeweils fünf Frauen und Männern bestehen. Für jedes Team steht ein Pate bereit, versichern die beiden Organisatoren Christian Mathews und Frank Neumann.

Die Beschreibungen der Aufgaben wecken – bei Älteren – Erinnerungen an die frühere Spielshow. Die menschliche Waage wird ebenso gefordert wie das Bewältigen einer Wasserrutsche. Volleyball steht auf dem Programm, Schubkarrenfahrten auch und der Brückenbau ist ebenfalls eine Reminiszenz an das Original.

Torwand, Luftballon-Wurf, Partytime, Kistenlauf, Parcours – das hört sich alles halbwegs harmlos an. Was sich hinter „Türme von Lengerich“ verbirgt oder wie die Widerstandsläufe zu bewältigen sind, wird erst am Tag der Spiele ohne Grenzen verraten. Immerhin macht die Bezeichnung einer Aufgabe unmissverständliche klar, dass es kein Zuckerschlecken wird: Sackhüpfen extrem.