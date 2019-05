Es war eine schlechte Idee, die in einer Augustnacht vergangenen Jahres in Ladbergen in die Tat umgesetzt wurde: Ein Taxifahrer aus Lengerich hatte seinerzeit die Polizei alarmiert und behauptet, eine Frau und zwei Männer hätten ihn mit vorgehaltener Schusswaffe gezwungen, seine Einnahmen herauszurücken. Die Staatsanwaltschaft ermittelte umfangreich und stellte am Ende fest, dass der Mann den Vorfall erfunden hatte. Nun fand sich der 37-Jährige vor dem Amtsgericht Tecklenburg wieder. Wegen Vortäuschens einer Straftat verurteilte es ihn am Mittwoch zu einer Geldstrafe von 70 Tagessätzen zu je 25 Euro.

Über seinen Verteidiger hatte der Angeklagte erklären lassen, warum er sich zu der „unsinnigen Aktion“ hatte hinreißen lassen. In der Hoffnung, die schmale Haushaltskasse der Familie aufzubessern, hatte der Familienvater zunächst viel Geld in Spielautomaten gesteckt. Da der erhoffte Geldsegen ausblieb, wollte er in besagter Nacht das Loch in der Kasse mit seinen Einnahmen von rund 700 Euro stopfen.

„Heute weiß er, dass das nicht der richtige Weg war“, fuhr der Verteidiger fort. Zudem habe sein Mandant das Problem mit den Spielautomaten mit Hilfe einer Gesprächstherapie in den Griff bekommen.

Durch sein Geständnis trug der 37-Jährige dazu bei, dass sechs Zeugen nicht gehört werden mussten. Er ist allerdings vorbestraft. 2017 war er vom Amtsgericht Osnabrück bereits wegen Unterschlagung in vier Fällen zu einer Geldstrafe von 80 Tagessätzen verurteilt worden.

Das Tecklenburger Gericht folgte mit seinem Urteil dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Der Verteidiger sah die Familie finanziell genug gestraft, weil der frühere Arbeitgeber des 37-Jährigen die Schadenssumme vom letzten Lohn vor der Kündigung abgezogen hatte. Er sprach sich für 50 Tagessätze zu je zehn Euro aus.

Das Gericht erinnerte in seiner Begründung des Urteils an den erheblichen Ermittlungsaufwand und an die Verunsicherung in der Bevölkerung durch den vermeintlichen Überfall.

Das Urteil ist rechtskräftig. Der Verteidiger und sein Mandant erklärten noch im Gerichtssaal, dass sie darauf verzichten würden, Rechtsmittel einzulegen.