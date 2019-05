Die Freude war zu spüren. Auch wenn der Himmel an diesem Himmelfahrtstag nicht ganz ungetrübt war und einige Regentropfen auf die Erde niederfallen ließ. Das hinderte die Organisatoren nicht, den Gottesdienst unter freiem Himmel auch unter diesem durchzuführen. Mut und Zuversicht wurden belohnt. Denn mit den ersten Tönen des Bläserchors der evangelischen Kirchengemeinde unter Leitung von Kantor Christoph Henzelmann verebbte der leichte Nieselregen. Es wurde und blieb trocken und die über 100 Besucher feierten einen recht lockeren ökumenischen Himmelfahrtsgottesdienst.

Dazu trugen zum einen ein gut gelaunter Pastor Harald Klöpper wie auch das junge Gesicht der Pastoralreferentin Carolin Wessels bei, zum anderen aber vor allem der Chor Thlokomela aus Namibia, der für richtige Belebung sorgte. Da wurde gesungen, geklatscht und getanzt, dass selbst die Besucher nicht still auf ihren Stühlen sitzen bleiben konnten. „Du stellst meine Füße auf weitem Raum“, diesen Spruch aus Psalm 31, Vers 9, stellten die namibischen Gäste in ihren Vorträgen wunderbar dar. Bereits vor zwei Jahren wirkte der Chor beim Himmelfahrtsgottesdienst mit und ließ ihn auch dieses Mal zu einem Erlebnis werden, über das die Teilnehmer noch lange sprechen werden.

In ihren Predigtteilen machten Harald Klöpper und Carolin Wessels deutlich, sich im Leben nicht mit zu viel Ballast zu beschäftigen. „Es reist sich leichter mit leichtem Gepäck“, forderte Klöpper zum Loslassen auf. Das hätten er und auch die Organisatoren an diesem Morgen getan. „Erst die Sorgen beim Blick zum Himmel, dann der Regen, das hat an den Nerven gezerrt. Doch dann hat die Gelassenheit gesiegt und alle haben die Herausforderung gemeistert und sind erleichtert gewesen“, so Klöpper.

Mit freudigem Gesang, angefangen mit dem Lied „Geh aus mein Herz und suche Freud“ bis hin zum gemeinsamen Singen mit dem Chor Thlokomela, wurde der lockere Gottesdienstverlauf nachhaltig dokumentiert.

Organisiert wurde der Gottesdienst vom Stadtmarketingverein „Offensive“ in Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirchengemeinde und der katholischen Gemeinde Seliger Niels Stensen. Als Verantwortliche bedankte sich Ulrike Höhenberger-Henze bei allen für die Unterstützung, vor allem bei den Helfern des THW-Ortsverbandes, die für die Ausstattung mit Stühlen und Tischen sorgten.