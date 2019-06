Und darum geht‘s: Als Hanni das Theater reinigen will, muss sie feststellen, dass da Leute im Saal sitzen, die ihr partout beim Putzen zuschauen wollen. Sie kommt mit ihrem Publikum ins Plaudern über die Welt, die Familie sowie das eigene Ich und schlüpft dabei in andere Rollen, die ihre Welt bevölkern. Sogar die Kölner Kaiserin Agrippina ist darunter. Gesprochen wird gut verständliches Ruhrpott-Deutsch, heißt es in der Ankündigung.

Das Publikum erwartet demnach eine „herrliche Ein-Frau-Ruhrgebietskomödie über die vielen Hürden des Familienalltags und noch ein bisschen mehr – höchst amüsant und natürlich sauber“.

Beginn der Vorstellung ist um 17 Uhr.