Am 19. Mai jährte sich zum 40. Mal die Gründung der Eisenbahnfreunde Lengerich. Seinerzeit hätte sich keiner der Gründungsväter vorstellen können, welchen Umfang die Aktivitäten des Vereins im Lauf der Zeit annehmen werden. Und so wollen die Eisenbahnfreunde auch im 40. Jahr ihres Bestehens an beiden Pfingstfeiertagen von 11 bis 18 Uhr ein umfangreiches Programm für die ganze Familie bieten.

Die Hauptakteure bei den „Tagen der offenen Tür“ sind die Feldbahnen. In Summe können Besucher aber gleich drei unterschiedlich große Eisenbahnen erleben: die Züge der DB, die unmittelbar am Vereinsgelände vorbei-rauschen. Dann auf nur 60 Zentimetern Spurweite die des Feldbahnmuseums. Und im Obergeschoss des alten Stellwerks wird Zugverkehr auf der großen H0-Modellbahn stattfinden.

Obwohl die Gleise auf dem Museumsgelände weniger als halb so breit sind wie die nebenan auf der Hauptstrecke Osnabrück-Münster, handelt es sich dabei um Originale eines fast vergessenen Transportsystems, heißt es in einer Pressemitteilung. All das, was heute Baustellen-Lkw, Traktoren, Radlader und Gabelstapler transportieren, wurde vor deren Einführung mit kleinen Loren und Feldbahnzügen bewegt, so die Eisenbahnfreunde. Mehr als 50 Lokomotiven und über 150 Wagen haben sie vor der Verschrottung gerettet. Besucher können sich die anschauen und feldbahntypischen „Fahrkomfort“ erleben.

Bei der Modellbahn hat hingegen bereits vor Jahren das Digitalzeitalter begonnen. Alle Züge können individuell gesteuert werden und dank moderner Elektronik sind einige der Miniaturloks sogar in der Lage, Diesel- oder Dampflokgeräusche von sich zu geben. „Damit bietet die Anlage nicht nur einen Augen-, sondern auch einen Ohrenschmaus“, kündigt der Verein an, der zudem verspricht, an Pfingsten auch für das leibliche Wohl der Besucher zu sorgen. Am Sonntag, 9. Juni, feiert Pfarrer Harald Klöpper ab 10 Uhr zudem einen evangelischen Gottesdienst in der Museumshalle.

Motorisierte Besucher werden gebeten, die Parkplätze am Bahnhof zu nutzen.