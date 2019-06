Grüne und CDU setzen sich im Rat durch

Die SPD ist mit ihrem Ansinnen gescheitert, den Rat eine Resolution verabschieden zu lassen, mit der die Landesregierung aufgefordert wird, Straßenausbaubeiträge in Nordrhein-Westfalen komplett abzuschaffen. Stattdessen wurde eine weitere von den Grünen eingebrachte Resolution auf den Weg gebracht, in der die Verantwortlichen in Düsseldorf dazu aufgerufen werden, „auf der Basis von fakten und Erfahrungen sowie im Kontakt mit den Kommunen eine konkrete Lösung anzubieten“. Der Entscheidung vorausgegangen war eine intensive Diskussion, die bereits vor fast zwei Monaten begonnen hat und nun in einer letzten, teils hitzigen Debatte ihr Ende fand.

SPD-Fraktionschef Andreas Kuhn begründete den Vorstoß der Sozialdemokraten noch einmal unter anderem damit, dass die Erhebung zu „sozialen Härten“ führe und manchen Bürger „finanziell überfordert“. Beispielhaft führte er den Fall Rahestraße an. Dort wehren sich Anwohner seit dem vergangenen Herbst dagegen, dass ihre Straße saniert wird, weil sie dafür zum Teil Tausende Euro zahlen sollen. Sie holten sich im Zuge ihres Widerstandes den Bund der Steuerzahler mit ins Boot, der in NRW Ende Oktober eine Kampagne zur Abschaffung der Beiträge gestartet und seitdem mehrere 100 000 Unterschriften gesammelt hat. Ein Erfolg für die Rahestraßen-Anlieger: Die Stadt hat das Vorhaben verschoben.

Im Rat übernahm allein die FDP die Position der SPD, sodass die Sozialdemokraten schließlich mit 15 zu 16 Stimmen den Kürzeren zogen. Ein wichtiger Kritikpunkt von CDU , Grünen und auch Bürgermeister Wilhelm Möhrke war die Frage der Finanzen. Lengerichs Stadtoberhaupt führte an, dass sich die Kommunen bei einem steuerfinanzierten Modell vom Land abhängig machen würden. Er sprach sich für einen von der Verwaltung vorgelegten Beschlussvorschlag aus, der sich an Vorschlägen der kommunalen Spitzenverbände im Land orientiert. Die schlagen „weitergehende Flexibilisierungen im bestehenden System“ vor, die beispielsweise „erweiterte Möglichkeiten zur Ratenzahlung“ beinhalten.

Damit stand Möhrke letztendlich allein da. Denn die CDU votierte für den Vorstoß der Grünen. Deren Resolution wurde somit mit 15 Ja-Stimmen angenommen. Nur der Bürgermeister votierte dagegen, SPD und FDP (15 Stimmen) enthielten sich.

Klaus Reiher, Fraktionsvorsitzender der CDU, hatte zuvor moniert, dass bei einer Abschaffung „gewaltige Summen“ anderweitig aufgebracht werden müssten. Sollte das Land für die nicht einstehen, bestünde die Gefahr, dass in den Kommunen sämtliche Mittel, die für Investitionen bereit stehen, in den Straßenbau fließen müssten. Der SPD warf er vor, mit der Resolution Wahlkampf zu betreiben.

Für die Grünen führte deren Fraktionsvorsitzende Anne Engelhardt an, dass es „wichtig sei, etwas zu verändern“. Doch ebenso sei es wichtig, die Frage der Finanzierung zu klären und die Kommunen dabei nicht allein zu lassen.

Bürgermeister Möhrke hatte während der Aussprache daran erinnert, dass in Kürze Rechnungen an die Anwohner der Straße Im Hook von der Stadt versendet würden. Auch dort laufen Sanierungsarbeiten, für die die Betroffenen nun zahlen sollen. Die, so Möhrke, „würden sich wundern“, wenn der Rat sich für die Abschaffung der Beiträge einsetze, die sie jetzt noch aufzubringen haben.

Am, Freitag sollen im Landtag Experten zu dem Thema angehört werden. Seitens der Landesregierung liegen bislang keine Vorschläge vor, wie sozialen Härten und hohen Geldforderungen durch die Kommunen begegnet werden kann. Nach Angaben der SPD-Landtagsfraktion haben mindestens 56 Räte bislang eine Resolution verabschiedet, in denen die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge gefordert wird. Im Münsterland hat sich dazu demnach aber noch keine Stadt oder gemeinde entscheiden.