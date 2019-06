Der missratene Auftritt der deutschen Fußballnationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Russland im vergangenen Sommer hat nicht nur Spuren bei Millionen Fans im Lande hinterlassen. Auch in der Bilanz der Gempt-Halle fand das enttäuschende Aus nach der Vorrunde seinen Niederschlag. Das wurde am Dienstagabend im Stadtrat deutlich, wo Michael Rottmann als Hallenmanager und Frank Lammert als Mitglied des Stiftungs-Vorstands die Zahlen des vergangenen Jahres und des ersten Quartals 2019 präsentierten.

In der Gewinn- und Verlustrechnung 2018 steht für Stiftung und Gempt GmbH ein Minus von 1180 Euro. In den Jahren zuvor wurde immer ein Plus erzielt, 2017 lag das noch bei fast 21 000 Euro. Dennoch sprach Michael Rottmann im Nachgang der Sitzung gegenüber den WN sogar von einem „sensationellen Erfolg“. Diese Sicht begründeten er und Lammert zuvor im Rat mit Verweis auf die Weltmeisterschaft.

Für das Public Viewing war im Vorfeld in neue Technik investiert worden, was mit Zusatzkosten verbunden gewesen sei. Nachdem bei den vergangenen großen Turnieren die Elf von Joachim Löw immer weit gekommen war, war diesmal bereits nach drei Spielen Schluss – mit der Folge, dass die Einnahmen aus dem Public Viewing wesentlich geringer ausfielen als kalkuliert. Und da wegen der WM gleich drei große Veranstaltungen nicht in der geblockten Halle stattfinden konnten, kam auch noch an dieser Stelle weniger Geld in die Kassen.

Für 2019 zeigte sich Rottmann recht optimistisch. Er gehe davon aus, dass über 160 Veranstaltungen in der Halle über die Bühne gehen werden. Das wären mehr als zuletzt.

Wirtschaftlich sehr gut gelaufen sei bereits die Messe „Klasse Klima“. Und auch die Premiere einer „Tanz in den Mai“-Party für ein junges Publikum sieht Rottmann als Erfolg. Rund 450 Besucher seien gekommen. Mit den Co-Veranstaltern sei bereits eine Nachbesprechung gelaufen. Es gebe positive Signale, dass 2020 erneut in den Wonnemonat gefeiert werden kann. Guter Dinge ist Rottmann ebenfalls in Sachen „Lengerich livehaftig“. 2018 wurde diese Nachfolgeveranstaltung der „Blue night“, die lange vom Stadtmarketingverein „Offensive“ organisiert worden war, aus der Taufe gehoben. Verantwortlich ist dafür nun die Gempt-Stiftung in Zusammenarbeit mit der „Confusion Event Company“ aus Schöppingen. 400 Besucher waren bei der Premiere. Der Hallenmanager sagt, er glaube, dass es in dieser Größenordnung durchaus weitergehen könnte.