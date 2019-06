Es hat sich zuletzt auf dem klr-Gelände an der Schulstraße etwas getan. Allerdings ist der Grund dafür nicht der, auf den wohl viele Lengericher Bürger hoffen: Abriss und Errichtung eines neuen Gebäudes. Zum einen nutzt derzeit eine Baufirma das Areal auf der östlichen Seite als Lagerfläche. Zum anderen, so Björn Schilling , waren offenbar noch vor Kurzem Graffitisprayer im oberen Gebäudeteil verbotenerweise unterwegs.

Das berichtete der SPD-Politiker am Dienstagabend im Stadtrat. Er sprach von einer gefährlichen Aktion und forderte in diesem Zusammenhang die Stadtverwaltung auf, den Eigentümer endlich dazu anzuhalten, das Gelände effektiv gegen unbefugtes Betreten abzusichern. Notfalls müssten dafür alle Öffnungen im Erdgeschoss eben zugemauert werden, so Schillings deutliche Ansage. Bezogen auf seine Tätigkeit bei der Freiwilligen Feuerwehr fügte er noch hinzu: „Ich habe keine Lust, in dieses Gebäude hineinzugehen.“ Auch das war gemünzt auf die großen Risiken, die dabei seiner Ansicht nach anscheinend bestehen.

Schmierereien an den Wänden und eingeschlagene Scheiben sind an dem Komplex die deutlichsten Zeichen dafür, dass dort immer wieder Personen unterwegs sind, obwohl das untersagt ist. Vor gut drei Jahren hat es auch schon einmal gebrannt. Seinerzeit wurde festgestellt, dass offenbar an mehreren Stellen Feuer gelegt worden war.

Bei dem Unternehmen, das den Platz neben dem Gebäude nutzt, handelt es sich nach Angaben des städtischen Beigeordneten Frank Lammert um die Firma, die derzeit auf der Bogenstraße Kanalarbeiten ausführt.