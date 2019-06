Seit fast auf den Tag genau sechs Jahren trägt Lengerich den Titel „Fairtrade-Stadt“. Damit gehört sie zu einem großen, weltweiten Netz. Denn über 2200 Kommunen – von Schweden über Japan bis Costa Rica – gehören inzwischen mit zu diesem Kreis. Nun haben die Verantwortlichen eine Urkunde vom Verein zur Förderung des Fairen Handels in der Einen Welt bekommen, mit der „nach eingehender Prüfung“ bestätigt wird, dass Lengerich alle Kriterien erfüllt hat, um zwei weitere Jahre dabei zu sein.

Den schriftlichen Beleg präsentierte der sogenannte Steuerungskreis jetzt Bürgermeister Wilhelm Möhrke, der den Termin auch wahrnahm, um die Bürger aufzufordern, den fairen Handel weiter und noch stärker zu unterstützen.

Wichtige Stützen in Lengerich sind nicht zuletzt die katholische Kirchengemeinde, das Hannah-Arendt-Gymnasium und die Stadtverwaltung. Sie waren durch Dr. Alois Thomes (Seliger Niels Stensen), Dirk Baumkamp und Ulrich Gerling-Goedert (beide HAG) sowie Heike Schubert (Fachdienst Bauen, Planen und Umwelt) vertreten. Aber auch die kommunale Wirtschaft in Person von Hartmut Grünagel sei beispielsweise mit im Boot, betonte das Quartett.

Als nächste öffentliche Aktion kündigten sie im Rahmen der bundesweiten „Fairen Woche“ für den September den Besuch eines Experten an, der über die globale Dimension des fairen Handels berichten werde. Parallel dazu werde präsentiert, was vor Ort in Lengerich passiert. Im Detail werde aktuell aber noch am Programm gefeilt.

Auf die Frage, welche Früchte das Engagement der vergangenen Jahre getragen hat, stellte Ulrich Gerling-Goedert fest, dass definitiv ein „dickes Brett zu bohren“ sei, um einen nachhaltigen Wandel im Handeln und Denken der Menschen zu bewirken. Er zog dabei den Vergleich zur ökologischen Landwirtschaft und zu Bio-Produkten. Auch da habe der Durchbruch lange auf sich warten lassen. Gleichwohl, ergänzten Alois Thomes, Dirk Baumkamp und Heike Schubert, sei festzustellen, dass das Problembewusstsein bei vielen Bürgern grundsätzlich vorhanden sei. Dirk Baumkamp verwies beispielhaft auf seine Schüler, die ein großes Gerechtigkeitsempfinden hätten und die deshalb auch bereit seien, ihr eigenes Konsumverhalten zu hinterfragen.

Das, versicherten die Fairtrade-Aktiven, habe sich bei ihnen selbst durch die Mitarbeit im Steuerungskreis definitiv und erheblich verändert.