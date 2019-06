Neuer Name dank Finanzamt

Der Begriff Stadtmarketingverein ist gestrichen. Offiziell heißt es jetzt „Offensive Lengerich e.V.“ mit dem neuen Zusatz „Aktiv für unsere Stadt“. Das wurde im Rahmen einer Satzungsänderung festgelegt, die während der Mitgliederversammlung am Mittwoch im Bistro der Gempt-Halle einstimmig beschlossen worden ist.

Einmütigkeit herrschte auch bei den Vorstandswahlen, bei der die erste Vorsitzende Henrike Klein-Petzold im Amt bestätigt und vier neue Beisitzer gewählt wurden. Dank galt den ausgeschiedenen Beisitzern Jendrik Peters, Christoph Niggenaber und Sabrina Wurm. Gedacht wurde des verstorbenen Vorstandsmitgliedes Hans-Heinrich Tirp.

Anerkennung für die geleistete Arbeit wurde der „Offensive“ mehrfach gezollt. Bürgermeister Wilhelm Möhrke, selbst lange Vorsitzender des Vereins, brachte es auf den Punkt: „Ohne die ,Offensive‘ wäre Lengerich sehr viel ärmer. Respekt vor dem, was von diesem Verein alles ehrenamtlich geleistet wird.“

„Wir mussten die Satzung den neuesten Vorgaben insbesondere der Finanzbehörden anpassen“, berichtete Geschäftsführer Jürgen Kohne . Vor allem mussten Begriffe entfernt werden, die steuerrechtlich Probleme bereitet hätten. Nicht zuletzt „Stadtmarketingverein“ im Vereinsnamen sei vom Finanzamt moniert worden. „Die neue Satzung wird diesen Vorgaben gerecht“, so Kohne. Folge der Neuregelung: Die Homepage sowohl der „Offensive“ als auch von „Hortensia Garden“ seien derzeit auf Baustelle gesetzt und würden überarbeitet.

Ein Meilenstein wurde mit der einstimmigen Beschlussfassung über die Beteiligung an der Lengerich Marketing GmbH gesetzt. An der Gründung sind neben der „Offensive“ die Werbegemeinschaft, die Bürgerstiftung Gempt und die Stadt beteiligt. Im Rahmen des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (Isek) ist die Einrichtung eines Citymanagements vorgesehen. „Das wollen die vier Beteiligten gemeinsam verwirklichen“, bemerkte dazu Henrike Klein-Petzold. Der sogenannte Gesellschaftervertrag sei erstellt worden und werde nun vom „Offensive“-Vorstand unter die Lupe genommen, ehe die endgültige Verabschiedung erfolge.

Ein beeindruckendes Zahlenwerk legte laut Pressemitteilung Schatzmeister Max Mews vor. „Das Sparziel ist erreicht worden. Es konnte ein ansehnlicher Überschuss erwirtschaftet werden, vor allem auch dank eines erheblichen Spendenzuwachses“, bilanzierte Mews. Er verwies angesichts der vielfältigen Projekte darauf, dass es auch zukünftig wichtig sei, Einnahmen zu tätigen und bat um weitere Spendenfreudigkeit. Erfreulich sei die Mitgliederentwicklung. Die „Offensive“ zählt 328 Mitglieder. „Wir brauchen aber weiteren Zulauf, um unsere Projekte künftig weiter bewältigen zu können“, warb Max Mews um weitere Verstärkung. Kassenprüferin Ulrike Pahl, die zusammen mit Franz-Josef Konermann die Kontrollfunktion ausübte, bescheinigte eine Kassenführung ohne Fehl und Tadel. Die beantragte Entlastung des Schatzmeisters und des gesamten Vorstandes wurde einstimmig erteilt.

Die vielfältigen Aktivitäten der „Offensive“ wurden im Bericht von Geschäftsführer Jürgen Kohne deutlich. Herausgestellt wurden drei Projekte: Der Hortensia-Garden im Alva-Skulpturenpark, die Erfolgsgeschichte „Rock am Rathaus“ und das Mondscheinkino. Ferner verwies Kohne darauf, dass der „Lengericher Gartentag“ künftig auf neue Beine gestellt werden wird. „Die Gartenmesse dürfen wir aus steuerlichen Gründen nicht mehr durchführen“, so der Geschäftsführer. Die Projekte 2019 stellte der zweite Vorsitzende Detlef Dowidat der Versammlung vor und nannte dabei vor allem die Saisoneröffnung im Hortensia-Garden am Sonntag, 7. Juli, das Mondscheinkino am 2. und 3. August im Generationenpark und das Parkleuchten des Kreises Steinfurt, das von der „Offensive“ unterstützt wird, am 23. und 24. August im Innenhof der LWL-Klinik und im Hortensia-Garden. Ferner berichtete er über neue Gedankenspiele zur Krippenausstellung im Rahmen des Lengericher Krippenmarktes (siehe Bericht unten).