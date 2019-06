Drei Bühnen, eine Genuss-Meile

Seit 1991 ist das Brunnenfest einer der Höhepunkte im jährlichen Veranstaltungskalender der Stadt. Das Open-Air-Spektakel findet diesmal am Samstag, 15. Juni, statt. Unter dem Motto „Musik & Aktionen von 10 bis 2 Uhr – Spaß für Groß und Klein“ hat die Werbegemeinschaft Lengerich (WGL) wieder eine Menge aufgeboten, um das Publikum zu unterhalten. Dazu gehört ein umfangreiches Kinderprogramm ebenso wie Musik auf drei Bühnen.

Bürgermeister Wilhelm Möhrke , der WGL-Vorstand und „Lenni“, das Brunnenfest-Maskottchen, werden um 10 Uhr auf dem Rathausplatz die Eröffnung übernehmen. Den ersten musikalischen Höhepunkt bildet der schon traditionelle Auftritt der „Busy Bee Big Band“. Dann geht es munter weiter mit Musik und Tanzvorführungen. Es treten unter anderem „Urgesteine“ des Brunnenfestes auf wie das Tanzcentrum „Ihr Team“, die Flamingos, die Voltigierer vom Reit- und Fahrverein Lengerich und die Volkstanzgruppe des Heimatvereins sowie auch Juan Carlos Sabater (Gitarre, Gesang) und Chuck Plaisance (Gitarre, Gesang).

Erstmals mit dabei ist der Zirkus Alfredo, ein Kinder- und Jugendzirkus aus Münster. „Manege frei“ heißt es ab 12 Uhr auf der Bahnhofstraße. Neu beim Brunnenfest ist auch die sogenannte Genuss-Meile in der Altstadt. Imbiss-Typisches und Pizza, Pulled Pork, Baguettes, Burger, Crêpes, Fisch, Backschinken und vieles mehr warten auf die Besucher. Auch ein Stand, an dem alle Speisen halal angeboten werden – also aus islamischer Sicht rein sind –, ist mit dabei. „Es wird in dem Bereich Tische und Bänke geben, um die Speisen in Ruhe zu genießen. Wir möchten unseren Besuchern die Möglichkeit bieten, sich eine kleine Auszeit zu gönnen, bevor es dann gestärkt weitergeht,“ erklärt Heike Denter von der Werbegemeinschaft das neue Konzept.

Kuchen, der für einen guten Zweck verkauft wird, gibt es am Stand des Deutschen Roten Kreuzes in der Altstadt, Mitarbeiter der Deutschen Bank backen Waffeln zugunsten der Stiftung des Geldinstitutes, die im Bereich Kultur, Integration und Chancengleichheit engagiert ist. Das Heimathaus des Heimatvereins ist den ganzen Tag geöffnet, und der Jugendbeirat der Stadt Lengerich ist ebenfalls mit einem Stand vertreten.

„Hoch die Hände und fangen,“ heißt es wie jedes Jahr bei der großen Knackfrosch-Verlosungsaktion. Die 100 Preise können sich wieder sehen lassen. Unter anderem winken ein Fahrrad und eine Porträtserie, die in einem örtlichen Fotohaus gemacht wird.

Neben dem klassischen Vergnügen bietet das Brunnenfest immer ein Angebot an Aktionen abseits des Üblichen. So gibt es diesmal unter anderem im Kunstraum 3 eine Druckvorführung (Farbholzschnitt) der Künstlerin Christina Sauer. Das Straßenverkehrsamt des Kreises Steinfurt wird in der Altstadt mit der Aktion „Mobil bleiben aber sicher“ vertreten sein. Dort kann man sich zum Thema Ablenkung im Straßenverkehr informieren und an verschiedenen Geräten seine Fahrsicherheit testen.

Traditionell wird in der Münsterstraße von 11 bis 18 Uhr wieder ein Flohmarkt stattfinden, ohne Standgebühren, auch eine Anmeldung ist nicht erforderlich. „Und nur auf der Münsterstraße“, lautet die Bitte von Heike Denter. Die Geschäfte in der gesamten Innenstadt sind bis 18 Uhr geöffnet.

Ab 20 Uhr ist dann auf dem Rathausplatz Party angesagt. Mit „Final Edition“ auf der Bühne 1 – sie steht vor der Stadtsparkasse – und „Skyfire“, die auf der Bühne 2 vor der VR-Bank auftreten, holen die Organisatoren nach eigenen Angaben hochkarätige Musikgruppen nach Lengerich. Auf dem Bodelschwinghplatz wird ab 20 Uhr erstmals eine DJ auflegen. Dies geschehe auf vielfachen Wunsch, heißt es seitens der WGL. „Wir wollen damit noch mehr auf den Geschmack unserer jugendlichen Besucher eingehen“, erklärt Heike Denter. Djane Benett, bekannt vom Meckeldance, ist für jede Musikrichtung offen, neben House, Dance, Elektro Musik und Charts greift sie auch gerne in die Plattenkiste mit Rock und Party-Musik.

Damit wird es diesmal aber auch nur drei statt wie in den Vorjahren vier Bühnen geben.