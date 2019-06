Ein „tolles Ferienprogramm“ hat nach eigenen Angaben der Stadtjugendring Lengerich für die bevorstehenden Sommerferien auf die Beine gestellt. Unter der Federführung des Jugendzentrums sind zahlreiche Aktionen gebündelt worden und stehen ab Freitag, 14. Juni, zur Auswahl und zum Buchen bereit.

Nach Angaben der Verantwortlichen wird es sportliche Angebote wie zum Beispiel Klettern, Tauchen und Handball geben. Aber auch Kreatives wie Schmieden, Skateboards bauen, Fotogramme erstellen, „Zeugnisgrillen“ und Kochen soll die junge Klientel anlocken. Ausflüge haben den Freizeitpark in Hellendorn, den Heidepark, die Gamescom , den Ketteler Hof oder das H2O in Herford zum Ziel. Eine Familienfahrt in Kooperation mit dem Bündnis für Familie führt zum Universum nach Bremen. Medieninteressiertes Publikum kann eine Radiosendung und ein Video produzieren. Zudem wird mit „Calliope“ kinderleicht programmiert. Für Mädchen geht es zum E-Kartfahren nach Osnabrück, und es gibt eine Eseltrekking-Tour.

Die „Bunten Wochen“ finden im Sommer erneut statt. In der ersten und dritten Ferienwoche werden Grundschulkinder von 8 bis 16.30 Uhr von einem Team des Jugendzentrums und des TV Lengerich betreut. Detaillierte Informationen sind auf der Homepage des Jugendzentrums zu finden.

„Einige Vereine unterstützen auch in diesem Jahr wieder das Ferienprogramm“, freut sich Thomas Brümmer, Leiter des Jugendzentrums. Beispielhaft führt er den Bogensportverein und die JSG Tecklenburger Land auf. Die Junge VHS ist ebenfalls mit im Boot der Ferienprogrammmacher.

Das Anmeldeverfahren findet wieder online statt. Drei Schritte sind wichtig:

1. Vom 14. bis 28. Juni steht das komplette Programm online. Dort müssen sich Interessierte einmal registrieren und dann die gewünschten Veranstaltungen buchen. Freunde und Geschwisterkinder können verknüpft werden; das, so die Organisatoren, werde bei der Zuteilung berücksichtigt. Sollten Veranstaltungen überbucht sein, wird das Los entscheiden. Die registrierten Teilnehmer bekommen ab dem 29. Juni eine E-Mail mit all ihren gebuchten Aktionen. Die Verantwortlichen bitten ausdrücklich darum, auch einmal in den Spamordner zu schauen.

2. Vom 2. bis zum 5. Juli müssen die gebuchten Aktion im Jugendzentrum bar bezahlt werden (Dienstag, Donnerstag und Freitag von 15 bis 19 Uhr, Mittwoch von 9.30 bis 20 Uhr). Sollte dies nicht geschehen, werden die Teilnehmer von den Listen wieder gestrichen. In dieser Woche können keine Aktionen nachgebucht werden.

3. In der Woche vom 9. bis 12. Juli besteht die Möglichkeit, im Jugendzentrum noch freie Plätze nachzubuchen.

Wegen das Online-Anmeldeverfahrens gibt es keine Programmhefte mehr, dafür aber Flyer mit den wichtigsten Informationen, die in den Schulen verteilt werden. Zudem steht das Team vom Jugendzentrum bei Fragen zur Verfügung und hilft beim Ausfüllen der Anmeldungen.