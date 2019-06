Ob es ein „Spitzenergebnis“ war, vermochte Uwe Stienecker am späten Montagmittag noch nicht zu sagen. Doch eines stand für den Vorsitzenden der Eisenbahnfreunde da bereits fest: Die „Tage der offenen Tür“, zu denen immer am Pfingstwochenende eingeladen wird, waren auch im 40. Jahr des Bestehens bestens besucht. Vor allem am Sonntag habe „Hochbetrieb“ auf dem rund 1,1 Hektar großen Gelände des Feldbahnmuseums geherrscht.

Doch auch am Pfingstmontag tummelten sich reichlich Gäste an der Lienener Straße. Auffällig viele Familien mit kleinen Kindern waren dabei, ließen sich mit einer der Feldbahnen über die schmalen Gleise kutschieren, schauten sich die Exponate in der Museumshalle an oder verfolgten den Zugverkehr auf der Modellbahnanlage im Obergeschoss des alten Stellwerks.

Für Uwe Stienecker gab es zwei besondere Erlebnisse. Zum einen sei der Gottesdienst am Sonntag mit Pfarrer Harald Klöpper in der Museumshalle überaus gelungen gewesen. Und das nicht zuletzt dank der guten Akustik, die in dem Gebäude herrschte. Der Posaunenchor sei so bestens zur Geltung gekommen. Diese Erfahrung lässt den Vereinsvorsitzenden darüber nachdenken, ob es nicht einmal lohnenswert wäre, in dem ungewöhnlichen Ambiente eine musikalische Veranstaltung zu organisieren. „Mit dem Posaunenchor oder auch einer anderen Gruppe.“

Und dann waren da noch „total nette“ rund 60 Personen, die zu einer Vereinigung schwul-lesbischer Eisenbahnfreunde aus dem gesamten deutschsprachigen Raum gehören. Einmal im Jahr, so Stienecker, unternehmen die eine Mehrtagesfahrt. Ziel sei diesmal Münster, von wo aus verschiedene Touren in die weitere Umgebung unternommen werden. Ein Abstecher, und das freute den Lengericher ziemlich, führte am Sonntag zum Feldbahnmuseum. Vorgefahren wurde standesgemäß mit einem Zug des Vereins Eisenbahntradition. Nach gut eineinhalb Stunden Aufenthalt habe es Lob und auch eine Spende gegeben, resümierte der Vorsitzende zufrieden.

Den Zwei-Tage-Marathon im Museum absolvierte er mit einem rund 20 Personen starken Helferteam. Eintrittstickets wurden verkauft, Imbiss- und Waffelstand sowie Cafeteria betrieben, die Modellbahn am Laufen gehalten und natürlich – für viele Gäste wohl der Höhepunkt – zwei Strecken auf dem kleinen Feldbahn-Schienennetz befahren. Die erzielten Einnahmen, erklärte Stienecker, seien überaus wichtig, um die laufenden Kosten von Versicherungen bis zur Instandhaltung decken zu können. Und natürlich sei der rege Besucherandrang auch eine „Art von Wertschätzung“ für die geleistete Arbeit des Vereins.