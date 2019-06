Im Schritttempo rollt kaum jemand

Die Adressaten hörten anscheinend nicht, welche Botschaft die ältere Frau für sie hatte. „Scheiß Radfahrer!“, mokierte sich die Passantin, als sie vor Kurzem in der Lengericher Fußgängerzone von drei Erwachsenen etwa ihres Jahrganges auf E-Bikes überholt wurde. Wahrscheinlich war der Auslöser für die kurze, aber klare Ansage der recht knappe Abstand zwischen Fußgängerin und Radlern. Schließlich kann es in Höhe Baustelle Werlemann – dort spielte sich die kleine Szene ab – derzeit recht eng zugehen. Doch verhielt sich das Trio verkehrswidrig?

In der Fußgängerzone ist das Fahrradfahren grundsätzlich erlaubt, Allerdings gilt, wie beispielsweise auch für Autos auf einem Teil der Münsterstraße, Schrittgeschwindigkeit. So gemächlich waren die drei E-Biker definitiv nicht unterwegs. Damit sind sie keineswegs allein.

Rathausplatz, Dienstagmittag zwischen 13.10 und 13.40 Uhr. Immerhin 32 Radler kommen in gut 30 Minuten vorbei – und das, obwohl am Tag nach Pfingsten noch schulfrei ist. Unter denen, die da in die Pedalen treten, gibt es Junge und Alte, Frauen und Männer. Schritttempo fährt keiner, einige nähern sich dem immerhin an. Aber Raser flitzen auch keine zwischen Römer und Bahnhofstraße hin und her. Es geht mit geschätzten zehn bis 15 Stundenkilometern eher gemächlich zu. Lediglich zwei Radfahrer, in beiden Fällen sind es Jugendliche, sind deutlich flotter. Zudem hantieren zwei Mädchen im Teenageralter während der Fahrt mit ihren Handys herum. Auch das würde die Polizei sicher nicht gerne sehen.

Für die stellt Johannes Tiltmann, Sprecher der Kreispolizeibehörde Steinfurt, fest, dass immer wieder und zu unterschiedlichen Zeiten Beamte in der Fußgängerzone unterwegs sind und dort auch den Fahrradverkehr im Blick haben. Ist jemand offenkundig zu schnell, „belassen es die Kollegen in der Regel bei einer mündlichen Verwarnung“. Warum das so ist, erklärt er auch: Es sei nachhaltiger, nach einem Gespräch auf Einsicht bei den Betroffenen zu setzen als Verstöße gleich mit Verwarngeldern zu ahnden. Gleichwohl schrecke man bei Extremfällen auch vor drakonischeren Maßnahmen mit finanziellen Folgen für Verkehrssünder nicht zu zurück.

Tiltmann appelliert grundsätzlich, aufeinander Rücksicht zu nehmen. Hohe Geschwindigkeiten würden diesem Gebot, ob zulässig oder nicht, immer widersprechen, weil sie zu Unsicherheit und Ängsten führten.

Eine Sicht, die durchaus auch von Radfahrern geteilt wird. Auf die Regeln in der Fußgängerzone angesprochen, wissen die von den WN zufällig Befragten allesamt Bescheid. Ein Mann sagt, er sei fast täglich in der Innenstadt unterwegs. Seiner Beobachtung nach seien es in erster Linie Jüngere, die viel zu schnell und rücksichtslos fahren. Zwei Frauen berichten, sie passen ihr Tempo dem Passanten-Aufkommen an. Sind viele unterwegs, gehe es langsamer voran, sei die Fußgängerzone leer, legten sie einen Zahn zu. Niemand nimmt für sich jedoch in Anspruch, immer nur Schritttempo zu fahren.