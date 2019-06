Frischer Wind auf vier Rädern

Der Bauwagen war ganz am östlichen Rand des Grundstücks Im Hook 15 abgestellt worden. Und doch stand das offenkundig etwas betagtere Gefährt auch im Mittelpunkt, als der CVJM am frühen Sonntagabend zu einer Doppelparty eingeladen hatte. Denn es soll in Zukunft eine wichtige Rolle bei der Kinder- und Jugendarbeit spielen.

Gefeiert wurde zum einen das 175-jährige Bestehen des Christlichen Vereins Junger Menschen, zum anderen das 40-jährige Bestehen des CVJM in Lengerich nach der Wiedergründung (während der Zeit des Nationalsozialismus wurden Jugendverbände in die Hitler-Jugend eingegliedert). Und – für die Ausgezeichneten überraschend – gefeiert wurden auch Jutta und Matthias Groppe . Der Vorsitzende und seine Frau sind seit mehr als 30 Jahren ehrenamtlich aktiv. Dafür erhielten sie am Sonntag das goldene Abzeichen des Weltverbandes.

Matthias Groppe erzählte zuvor bereits, was es mit dem Bauwagen auf sich hat: Schon vor einigen Jahren sei die Idee aufgekommen, mobil zu werden, um „zu den Menschen gehen“ zu können. Dieser Gedanke sei 2018 wieder aufgenommen worden – also zu jener Zeit, als sich der CVJM in einer „schweren Situation“ befunden habe. Groppe meint damit die Ankündigung der evangelischen Kirchengemeinde, dass der Verein das Haus Im Hook 15 verlassen müsse, weil die Immobilie verkauft werden soll.

Wichtig sei da gewesen, ein „Identifikationsobjekt“ zu schaffen. Das soll der Bauwagen nun werden – unter dem Motto „Alle(s) dabei“. Auf Ebay wurden die Verantwortlichen auf der Suche nach dem richtigen Hänger fündig. Vor drei Wochen dann wurde er in Bad Driburg abgeholt. Erste Arbeiten waren da bereits zu erledigen, um ihn verkehrssicher auf die Straße zu bringen. Doch die eigentliche Instandsetzung steht noch an.

Im Frühjahr 2020 soll das Projekt abgeschlossen sein. Kalkuliert wird mit Gesamtkosten von 10 000 bis 12 000 Euro. Ein Etat, über den im Vorfeld durchaus diskutiert worden sei, so Groppe. Doch schließlich habe man die Erkenntnis gewonnen, dass das Vorhaben zu stemmen sei. Aktuell hat der CVJM seinen Worten zufolge rund 5000 Euro beisammen, allein 3000 Euro stammen aus der erfolgreichen Teilnahme an einer Aktion der LBS. Von außen soll der Bauwagen aufgehübscht werden, die meiste Arbeit wartet jedoch im Inneren. Das soll komplett neu gestaltet werden, sagt Matthias Groppe, „mit einer kleinen Toilette und einem kleinen Ofen“. Platz finden sollen bis zwölf Personen.

Steht der Bauwagen abfahrbereit parat, sei er vielseitig einsetzbar, versichert der Vorsitzende. Beispielsweise werde darüber nachgedacht, wieder ein festes Spielangebot für Kinder aufzubauen. Beim Gemeindefest könne er ebenso eingesetzt werden wie beim Krippenmarkt, Stadtteilarbeit sei denkbar und auch die Kooperation mit Partnern aus dem Stadtjugendring. Groppe will den Bauwagen denn auch nicht etwa als Konkurrenz etwa zum Jugendzentrum verstanden wissen, sondern als Ergänzung bestehender Angebote. Drei bis vier Mal pro Monat, so die Zielmarke, soll das sanierte Gefährt hinter einen Trecker gehängt werden und dann in Lengerich zum Einsatz kommen.

Und die Bleibe im Haus Im Hook 15? Der CVJMler sagt, momentan rechne er mit einem Umzug in die neuen Räume im Martin-Luther-Haus im Herbst. Das Verhältnis zur evangelischen Kirchengemeinde habe sich derweil auch „ein Stück weit entspannt“. Auf Anregung des Kirchenkreises gebe es nun eine Mediation. Ein erstes Treffen habe stattgefunden, „das war sehr gut“.