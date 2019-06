Luftiges Präsent und warme Worte

Während der amerikanische Präsident von einer Armee im Weltraum träumt, leben die Partnerstädte Wapakoneta – Heimat von Mondgänger Neil Armstrong – und Lengerich Völkerverständigung und Freundschaft auf der Erde: Am 19. Juli 1994 unterzeichneten die Bürgermeister der beiden Kommunen in der Redskin High School von Wapakoneta die Freundschaftsurkunde. Anlässlich dieses Jubiläums hatten die Stadtverwaltung und der „Verein zur Förderung der Freundschaft zwischen den Städten Lengerich und Wapakoneta“ am Mittwoch zu einem Empfang ins Gempt-Bistro eingeladen.

Neben Vertretern beider Stadträte, ehemaligen Bürgermeistern und Mitgliedern des Fördervereins waren auch einige ehemalige Austauschschüler anwesend. Im Rahmen der Feierlichkeiten zum Bestehen der 25-jährigen Partnerschaft hält sich zur Zeit eine 17-köpfige Delegation aus den USA in Lengerich auf. Unter ihnen auch der amtierende Bürgermeister Wapakonetas, Tom Stinebaugh, der in seinem Grußwort die tiefe und feste Freundschaft betonte, die die Städte inzwischen verbinde.

Nur mit einem kleinen Verweis ging er auf die aktuelle politische Großwetterlage ein, dass diese nämlich keinen Einfluss auf die Beziehungen zwischen Lengerich und Wapakoneta habe. Er dankte den Gastgebern für die Aufnahme, die Gastfreundschaft und die kulinarischen Ausflüge ins Umland: „Wir genießen unseren Aufenthalt – die Herzlichkeit könnte nicht größer sein – damit haben Sie die Messlatte für den Gegenbesuch hoch gehängt.“

Die Gäste waren nicht mit leeren Händen angereist. Tom Stinebaugh überreichte Lengerichs Bürgermeister Wilhelm Möhrke eine Gedenktafel zur Erinnerung an das Jubiläum. Möhrke revanchierte sich mit einem ganz besonderen Präsent. Er hatte in Beständen seiner einstigen Apotheke einen alten Glasflakon gefunden, den er nun dem Gast aus Amerika überreichte. Gefüllt war das Gefäß mit original Lengericher Luft. „Tom, immer wenn Sie Heimweh nach Lengerich haben, nehmen Sie einen tiefen Zug aus der Flasche“, lautete der Ratschlag an den Amtskollegen.

In seiner Rede erinnerte Möhrke daran, unter welchen Entbehrungen viele Menschen vor 250 Jahren versuchten, die neue Welt zu erreichen und wie viele dabei wegen Hunger und Krankheiten scheiterten. „Wir leben heute in sehr guten Zeiten“, so konstatierte der Bürgermeister.

Ursula Hohmann-Assig, Vorsitzende des Freundschaftsvereins, ging in ihrer Rede vor allem auf den historischen Hintergrund der Städtepartnerschaften ein. Die Idee stamme vom amerikanischen Präsidenten Franklin D. Roosevelt. „Menschen sollen Menschen begegnen“ sei einst sein Motto gewesen.

„Es hat Jahre gedauert, Administration und Menschen zu überzeugen, aber 1994 war es endlich soweit“, so Ursula Hohmann-Assig über die Ursprünge der Verbindung zwischen Wapakoneta und Lengerich. Wichtiger Schwerpunkt der Arbeit des Vereins ist die Organisation von jährlichen Schülerbesuchen. „Wir werden den Aufenthalt in Lengerich immer im Herzen tragen“, zitierte sie eine Teilnehmerin an diesem Austausch. Es sei ein „Network of friendships“ – ein Netzwerk der Freundschaft – entstanden, mit inzwischen über 2000 Menschen, die in Kontakt miteinander gekommen seien.