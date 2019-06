Vliese, Knöpfe & Co geben Struktur

Thomas Niefke nimmt den Bestellzettel des Kunden, faltet ihn, steckt ihn ins Kuvert. Dazu kommen noch die bestellten Kurzwaren. Er entfernt den Schutzstreifen über der Selbstklebefolie, verschließt den Umschlag, klebt eine Briefmarke drauf, legt ihn in einen gelben Postkasten. Das geht schneller, als die drei Sätze zu lesen sind, die seine Tätigkeit beschreiben. Der Bewohner des LWL-Wohnverbundes Lengerich hat längst den nächsten Bestellzettel in Arbeit.

Neben Thomas Niefke sitzt Nils Söllner . Auch bei ihm geht es ruck-zuck mit dem Konfektionieren der verschieden großen Umschläge. Die Blicke der beiden Männer gehen hoch. Für den Moment war´s das. Weitere Sendungen sind im Moment nicht zu bearbeiten, Zeit für eine Pause.

In einem anderen Raum ist Ralf Ahrens dabei, Vliese in passende Stücklängen zu schneiden. So, wie ihm das von der Hand geht, besitzt er große Erfahrung damit – was er nickend und mit einem Lächeln bestätigt. „Die Arbeit gefällt mir“, sagt er noch. Vliese, das sind der zweite große Bereich im Sortiment von Ralf Lenzing .

Es ist keine Beschäftigungstherapie, was da im Haus am Osterkamps Kamp 1b angeboten wird. Insgesamt 30 Personen arbeiten dort. „Ein wesentlicher Aspekt ist ein strukturierter Tagesablauf“, beschreibt Horst Toboll (Erzieher) einen Grund, warum dort Auftragsarbeiten erledigt werden. Die Beschäftigten haben eine (chronisch) psychische oder Suchterkrankung. „Manche auch beides“, sagt der Mitarbeiter.

Aus seiner Sicht und der seines Kollegen Johannes Hühn (Sozialpädagoge) ist diese Beschäftigung für die Bewohner ideal, weil sie „gefordert“ werden – körperlich nicht so sehr, dafür aber mental. „Das Arbeitsklima ist sehr angenehm und entspannt.“ Thomas Niefke und Nils Söllner bestätigen das mit einem Kopfnicken.

Zwischen 8 und 16.15 Uhr werden im Haus die Sendungen konfektioniert. Mit klarer Zeiteinteilung: Auf 45 Minuten Arbeit folgen 15 Minuten Pause. „Der zeitliche Umfang der Arbeit wird für jeden Beschäftigten individuell mit ihm zusammen festgelegt“, betont Johannes Hühn. Das kann von ein oder zwei Stunden am Tag bis zu einem vollen Arbeitstag reichen. Eine Entlohnung gibt es für diese Tätigkeit ebenfalls.

Auftraggeber ist Ralf Lenzing. Der Lengericher hat erst vor Kurzem das Handarbeitsstudio an der Münsterstraße mit neuem Konzept von seiner Mutter übernommen. Im Internetgeschäft ist er seit Jahren unterwegs. Mit seinem eigenen Shop (www.lenzing.net) sowie beim Internet-Giganten Amazon. Vor fünf Jahren hat er sich an den LWL-Wohnverbund gewandt. „Allein kam ich mit dem stetig wachsenden Auftragsvolumen nicht mehr klar“, erzählt er.

Beim Wohnverbund Lengerich des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) hat er offene Türen eingerannt – und den Auftragsumfang stetig erhöht. „Heute ist es ruhig“, sagt er und zeigt mit dem Arm auf leere Postkästen. 160 bis 200 Sendungen werden an diesem Tag nachmittags von der Post abgeholt. Saison ist im Winter. „Dann sind es bis zu 800 Sendungen, die täglich konfektioniert werden müssen“, berichtet er. Eine Herausforderung, gerade auch für das Team des LWL-Wohnverbundes.

Dass Ralf Lenzing die Arbeit von Thomas Niefke, Nils Söllner und deren Kollegen zu schätzen weiß, drückt sich nicht nur in den ständig steigenden Arbeitsumfängen aus. „Die arbeiten qualitativ hervorragend“, hat Ralf Lenzing in den vergangenen fünf Jahren festgestellt. Damit bezieht er sich nicht nur auf das richtige Füllen der Briefe und Pakete, sondern auch auf die entsprechende Vorbereitung für die Übernahme der Sendungen durch die Post. „Je nach Größe und Gewicht greift eine Vielzahl unterschiedlicher Porto-Werte, mit denen die Sendungen versehen werden müssen. Hinzu kommen noch Auslandssendungen“, erzählt er. Mit dem, was das Team des LWL-Wohnverbundes macht, ist er „restlos zufrieden“.

Die Vorsortierung – nach Garn, Nadeln, Vliesen – erfolgt in den drei Lagern des Lengerichers: Eines in seinem Geschäft an der Münsterstraße 13, eines im LWL-Wohnverbund „und eins bei mir zuhause“.