Martina Saatkamp vom Mitarbeiterteam nennt einige Komponenten: Erhalt und Förderung der Grundarbeitsfähigkeit, Stabilisierung und Erhalt des Gesundheitszustands, Aufbau einer täglichen, überschaubaren Tagesstruktur in einem schützenden und stützenden Rahmen, Erhalt und Förderung kognitiver Fähigkeiten, Unterstützung bei der Entwicklung beruflicher Perspektiven gehören ebenso dazu wie die Verbesserung der Frustrationstoleranz sowie die Wahrnehmung und Akzeptanz von (eigenen) Grenzen und die Entwicklung von Problemlösestrategien. Was Horst Toboll und seine Kollegen sehr freut: „Einige Mitarbeiter haben wir verloren, weil sie den Schritt in den zweiten und einige sogar in den ersten Arbeitsmarkt geschafft haben.“