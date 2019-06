„Quatsch“ wird abgesegnet

Der Wochenmarkt-Standort auf dem Parkplatz an der Seilergasse/Alwin-Klein-Straße bekommt gute Noten von Kunden und Beschickern. Das hat eine Umfrage ergeben, die am Donnerstagabend während der Jahreshauptversammlung der Werbegemeinschaft Lengerich (WGL) vorgestellt worden ist. Doch solche Ergebnisse sind keine Garantie dafür, dass dort auch langfristig Käse, Wurst, Blumen, Gemüse und Co. über die Verkaufstresen gehen. Ein Blick ins Jahr 1983 zeigt zum einen, dass ein Ortswechsel nichts Neues wäre und zum anderen, dass eine solche Entscheidung durchaus Zündstoff bergen kann.

Im Integrierten Stadtentwicklungskonzept (Isek), das in den kommenden Jahren Schritt für Schritt abgearbeitet werden soll, steht als eine Maßnahme die Rahmenplanung Marktplatz/Bodelschwingh-Realschule. Bekanntlich läuft die Schule aus; im April schlug ein Schulplaner bereits vor, zum Ende des Schuljahres 2020/2021 die verbliebenen Jugendlichen mit in den Bonhoeffer-Komplex aufzunehmen. Diese Entwicklung will die Stadt zum Anlass nehmen, für das Areal an der Schulstraße samt Marktplatz einen Wettbewerb durchzuführen. Im Isek ist dazu zu lesen. „Dabei wäre eine Bebauung – und somit ein Lückenschluss der Bauflucht entlang der Schulstraße – ebenso wie eine freiraumgestalterische Umstrukturierung denkbar. Im Anschluss an den Wettbewerb sollte für beide Flächen – Marktplatz und Friedrich-von-Bodelschwingh-Realschule – eine gemeinsame Rahmenplanung erfolgen, welche die Ergebnisse aus dem Wettbewerb weiter vertieft.“ Zuletzt hatte Wirtschaftsförderer Jürgen Kohne gegenüber den WN gesagt, dass das Vorhaben bereits im kommenden Jahr angegangen werden soll.

Zurück ins Jahr 1983: Über Wochen und Monate wurden da heftig über das Ansinnen der Stadt gestritten, den Wochenmarkt aus der Altstadt zur Alwin-Klein-Straße zu verlegen. Die Position der Marktbeschicker war klar. Sie waren gegen die Umsiedlung. Ihr Vorsitzender Albert Seeger analysierte die Situation während einer Versammlung Anfang März „Wir sind ein Markt, der wie schon fast überall durchweg von sogenannter Laufkundschaft geprägt ist. Dazu gehören vor allem ältere Menschen, die den Gang zum Wochenmarkt dazu benutzen, auch andere Einkäufe zu tätigen.“ In Richtung der Entscheidungsträger lautete die Botschaft „Wir lassen uns unsere Existenzen nicht verschieben.“

Wenige Tage später berichtet der „Tecklenburger Landbote“ von einer Umfrage unter Wochenmarkt-Kunden. Auch dort war das Meinungsbild klar: Nein zur Verlegung, sagte die „überwiegende Mehrheit“. Eine namentlich nicht genannte 67-Jährige findet ziemlich klare Worte. „Alles absoluter Quatsch. Wer so wie die Stadt handelt, hat mit Bürgersinn nicht viel zu tun. Ich kann da nur den Kopf schütteln.“

Am 15. März tagte der Planungsausschuss. Viele Marktbeschicker saßen im Publikum; Albert Seeger vertrat die Interessen seiner Berufskollegen vor Politik und Verwaltung. Vorzuweisen hatten die mobilen Händler zudem 700 Unterschriften von Bürgern, die sie unterstützten. Zu Zugeständnissen sei man bereit, aber der Markt müsse im Bereich Altstadt/Stadtkirche bleiben, betonte Seeger.

Stadtdirektor Helmut Denter erläuterte die Argumente, die aus Sicht der Verwaltung für eine Verlegung sprachen. Im Wesentlichen ging es dabei um Sicherheitsaspekte – offenbar gab es da Bedenken am bestehenden Standort –, um anstehende größere Bauarbeiten und um eine Attraktivierung des Stadtkerns im Bereich der Bahnhofstraße, die ebenfalls zur Fußgängerzone werden sollte.

In der Folge positionierten sich auch die Lengericher Geschäftsleute. Die, die an der Bahnhofstraße ansässig waren, unterstützten die Verwaltung. In einem Brief an die WN-Lokalredaktion ist in diesem Zusammenhang unter anderem von einer „jahrelangen Bevorteilung der Altstadt“ die Rede und davon, dass der Markt „nicht ans Ende der Welt“, sondern lediglich um rund 200 Meter verlegt werden sollte. Ganz anders war das Echo aus der Altstadt Ende April. „Wir glauben, dass für viele Menschen der Besuch eines Wochenmarktes nicht nur dem Einkauf dient (denn die dort angebotenen Waren kann man sich auch an anderer Stelle beschaffen), sondern dass für sie der Gang über den Markt gleichzeitig ein Vergnügen und ein Erlebnis bedeutet.“ Dazu gehörten die passende Atmosphäre und die passende Kulisse, das sei nur an der Stadtkirche und der angrenzenden Fußgängerzone gewährleistet.

Anfang Mai fanden sich die Mitglieder des Planungsausschusses erneut zusammen, um über das brisante Thema zu beraten. Und es kam zu einem bemerkenswerten Votum: Lediglich drei Lokalpolitiker unterstützten die Verlegung, aber auch nur zwei waren dagegen, der Rest enthielt sich. Der Berichterstatter der Zeitung konstatierte: „Abstimmungsergebnis spiegelt Unsicherheit wider.“ Zuvor hatte Stadtdirektor Denter die Ausschussmitglieder an einen Ratsbeschluss erinnert, der die besagte Attraktivierung der Bahnhofstraße durch eine Verlegung des Wochenmarktes vorsah.

Eine Woche später ergab sich im Hauptausschuss ein gänzlich anderes Bild: Einstimmig wurde für die Verlegung gestimmt. Dem folgte am 26. Mai schlussendlich der Rat, der bei fünf Gegenstimmen und zwei Enthaltungen den Umzug endgültig absegnete.

Eine Schlusspointe setzte zuvor bereits der „Landbote“. Am 20. Mai erfuhr die Leserschaft, dass auch schon 1908 nicht alles zum Besten stand beim Wochenmarkt. Der, so hieß es vor über 100 Jahren in einem Bericht der „Lengericher Zeitung“, „vegetiert in den Sommermonaten nur so dahin und es ist zu bewundern, dass einige Händler sich der Mühe unterziehen und regelmäßig erscheinen. An die Hausfrauen aber möchten wir heute appellieren, die Ausdauer der Händler zu belohnen und ihre Bedürfnisse auf dem Wochenmarkt zu decken.“ Es folgten genaue Angaben zu den Preisen, die an jenem Tag verschiedene Produkte auf den Markt kosten sollten. „Vitsbohnen“ beispielsweise 30 Pfennig, Große Bohnen zwischen fünf und zehn Pfennig, Rote Beete pro Stück vier Pfennig und Rhabarber zehn Pfennig.