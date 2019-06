Trüber Start – toller Abschluss

Verhaltener Auftakt des 29. Brunnenfestes: Pünktlich zum Anzapfen des Fasses Freibier setzt intensiver Nieselregen ein. Bitter gerade für die Flohmarkthändler: Der Besucherzuspruch ebbt ab. Mittags setzt sich die Sonne durch, doch der große Ansturm bleibt auch am Nachmittag aus. Erst am Abend, als die Party steigt, ist die Innenstadt rappelvoll.

„Bücher gehen immer, egal welche“, sagt ein Hobby-Händler. Dafür bleibt der Schalke-Fan auf seiner Wimpel-Sammlung sitzen, die den Weg der königsblauen „Eurofighter“ durch die Uefa-Pokalsaison 1996/1997 dokumentiert, die mit dem Titelgewinn in Mailand endete. Als es trocken wird, haben etliche Flohmarkt-Teilnehmer ihre Sachen eingepackt und sind abgereist.

Dass es mit dem Fahren nicht immer so einfach ist, wie es scheint, zeigt sich an den Simulatoren der Straßenverkehrswacht. Egal ob als Radfahrer oder hinter dem Lenkrad eines Autos: Bei einer Stippvisite scheppert es an beiden Simulatoren mächtig.

Nach der Busy Bee Big Band – von Bürgermeister Wilhelm Möhrke bei der offiziellen Eröffnung augenzwinkernd als Aushängeschild der „bienenfreundlichen Stadt Lengerich“ tituliert – lässt die Concert Band des Hannah-Arendt-Gymnasiums auf dem Bodelschwinghplatz bei manchem Zuschauer die Fußspitzen im Takt mitwippen. Trompeter Jürgen Hakmann auf dem unteren Rathausplatz und Chuck Plaisance auf dem Bodelschwinghplatz – das war´s schon mit dem Musikprogramm tagsüber.

Brunnenfest Lengerich 1/71 Willkommen zum Brunnenfest, winkt das Maskottchen Lenni. Foto: Michael Baar

Gibt den Takt bei der Busy Bee Big Band vor: Werner Balske. Foto: Michael Baar

Es hätte windig sein können: Klammern fixieren die Notenblätter. Foto: Michael Baar

Unverzichtbarer Bestandteil des Brunnenfestes: Die Trachtengruppe des Heimatvereins. Foto: Michael Baar

Bürgermeister Wilhelm Möhrke (links) und Hartmut Grünagel, stellvertretender Vorsitzender der Werbegemeinschaft, eröffneten das Brunnenfest. Foto: Michael Baar

Bei den anschließenden Freigetränken setzte der Nieselregen ein. Foto: Michael Baar

Das geht noch mal gut. Die Rollerfahrerin bremst rechtzeitig vor den kreuzenden Fahrradfahrern. Foto: Michael Baar

Zum Glück ist nur virtueller Schaden entstanden bei diesem Unfall im Fahrsimulator. Foto: Michael Baar

Besser ist das: eine Plane schützt die Auslage dieses Händlers vor dem Nieselregen. Foto: Michael Baar

Die Concert Band des Hannah-Arendt-Gymnasiums . . . Foto: Michael Baar

. . . sorgte auf dem Bodelschwinghplatz . . . Foto: Michael Baar

. . . mit ihrem flotten Sound . . . Foto: Michael Baar

. . . und in großer Besetzung . . . Foto: Michael Baar

. . . unter der Leitung von Christian Raschdorf für gute Unterhaltung. Foto: Michael Baar

Das Publikum applaudierte, vereinzelt wurde der Takt mit den Fußspitzen gewippt. Foto: Michael Baar

Ärgerlich aber nicht zu ändern: der vormittägliche Nieselregen. Foto: Michael Baar

In Ballons übers Wasser, da ist es egal, ob es von oben nass oder trocken ist. Foto: Michael Baar

Der Jugendbeirat ließ die Grenzen der 28 EU-Mitgliedsstaaten nachzeichnen. Lothar Wohnfurter lässt sich die Sache von Rike Lewedag erklären. Foto: Michael Baar

Dann setzt er den ersten Strich auf der iberischen Halbinsel. Am Ende hat er ein gutes Ergebnis abgeliefert. Foto: Michael Baar

Der Circus Alfredo zeigte auf der Ecke Bahnhofstraße/Seilergasse sein Programm. Foto: Michael Baar

Eine menschliche Pyramide gehörte dazu. Foto: Michael Baar

Vielen Hobbyhändlern auf dem Flohmarkt machte der Regen einen Strich durch die Rechnung. Foto: Michael Baar

Jürgen Hakmann ist ein Virtuose als Trompeter. Foto: Michael Baar

Am Vormittag war ein schützendes Dach über dem Kopf begehrt. Foto: Michael Baar

Gute Laune beim Sänger der Busy Bee Big Band. Foto: Michael Baar

Das Ensemble bei der Zugabe. Foto: Michael Baar

Kaffee und Kuchen – das DRK verzeichnete regen Zuspruch. Foto: Michael Baar

Chuck Plaisance zeigte seine Vielseitigkeit als Künstler. Foto: Michael Baar

Reigentanz der Volkstanzgruppe im Heimatverein. Foto: Michael Baar

Atemberaubend! Der Circus Alfredo zeigte zwei Programme. Foto: Michael Baar

Ob Zuschauer von drinnen oder draußen: Christina Schauerte ließ sich bei den Farbholzschnitt-Drucken im Kunstraum 3 gerne über die Schulter schauen. Foto: Michael Baar

Die jüngsten Elevinnen des Tanzcentrums „Ihr Team“ beim Krabben-Tango. Foto: Michael Baar

Nicht nur die Familien waren vom Auftritt der Jüngsten begeistert. Foto: Michael Baar

Die Voltigierer des Reit- und Fahrvereins Lengerich zeigten auf dem Bodelschwinghplatz . . . Foto: Michael Baar

. . . beeindruckende Kostproben ihres Könnens. Foto: Michael Baar

Nachmittags füllt sich die Innenstadt langsam. Foto: Michael Baar

Da fliegen die bunten Bälle. Foto: Michael Baar

Bei der Knackfroschaktion auf dem Rathausplatz . . . Foto: Michael Baar

. . . recken sich viele Hände in die Höhe . . . Foto: Michael Baar

. . . doch nicht allen gelingt es, einen der Bälle zu fangen. Foto: Michael Baar

Wenn jetzt noch die richtige Zahl auf dem Ball steht . . . Foto: Michael Baar

Das ist bei Claudia Hagemann-Deske (3. von links, Gewinn Gutschein Schuhhaus Fiegenbaum), Tim Krumme (4. von links, Gewinn Portraitserie vom Fotohaus Kiepker) und Michael Bettermann (4. von rechts, Gewinn ein Rad von Zweirad Tiemann) der Fall. Vorstandsmitglieder der WGL gratulieren. Foto: Michael Baar

Solistin Anastasia beeindruckt mit einem Ungarischen Tanz beim Flamingo-Auftritt. Foto: Michael Baar

Aufregung bei den Mickymäusen vor dem Auftritt. Foto: Michael Baar

Brasilianisches Flair verbreiteten diese Flamingos. Foto: Michael Baar

Dann sind die Mickymäuse dran. Foto: Michael Baar

Ein virtuoser Gitarrist ist Juan Carlos Sabater. Später begleitet ihn Christian Lennerz auf dem Cajon. Foto: Michael Baar

Unermüdlicher Erfüller kindlicher Wünsche: Ballonkünstler Hatino. Foto: Michael Baar

Einrad-Künstlerinnen des Circus Alfredo. Foto: Michael Baar

Die Jüngsten des Vereins Leopard, aber schon richtige Hip-Hop-Künstler. Foto: Michael Baar

Die Partynacht beginnt, die Innenstadt ist voll. Foto: Jörg Wahlbrink

Trocken, nicht zu kalt: ideale Bedingungen fürs Brunnenfest am Abend. Foto: Jörg Wahlbrink

Stufen werden zu Sitzplätzen umfunktioniert. Foto: Jörg Wahlbrink

Djane Benett sorgte auf dem Bodelschwinghplatz für Mucke. Foto: Jörg Wahlbrink

Dicht gedrängte verfolgen die Zuhörer das Geschehen auf der Bühne vor der Stadtsparkasse. Foto: Jörg Wahlbrink

Dort sorgt „Final Edition“ für die Musik. Foto: Jörg Wahlbrink

Live-Musik, da sind auch Soli inbegriffen. Foto: Jörg Wahlbrink

Drummer haben immer einen Sitzplatz – weil sie mit Händen und Füßen musizieren. Foto: Jörg Wahlbrink

„Final Edition“ rocken den Rathausplatz. Foto: Jörg Wahlbrink

Bei DJane Benett dürfen junge Fans auch mal auf die Bühne. Foto: Jörg Wahlbrink

House, Dance, Elektro Musik, Chart-Hits oder Rock und Partymusik: DJane Benett steht für einen guten Mix von Musikstilen. Foto: Jörg Wahlbrink

Marlies Herrmann, Leadsängerin von „Skyfire“. Foto: Jörg Wahlbrink

„Skyfire“ sorgt auf der Bühne vor der VR-Bank für den richtigen Sound. Foto: Jörg Wahlbrink

Ob Doppeldecker Café-Bus . . . Foto: Jörg Wahlbrink

. . . Hamburger-Schmiede, . . . Foto: Jörg Wahlbrink

. . . Backfisch-Stand, . . . Foto: Jörg Wahlbrink

. . . geschmorte Champignons . . . Foto: Jörg Wahlbrink

. . . oder gebratene Hähnchen: Foto: Jörg Wahlbrink

Abends wurde auf der „Genuss-Meile“ eifrig bestellt und verzehrt. Foto: Jörg Wahlbrink

Fetzige Partymusik aller Stilrichtungen, dafür steht „Skyfire“. Foto: Jörg Wahlbrink

Die ersten Frauen wagten schnell ein Tänzchen. Die Männerwelt war da wesentlich weniger spontan. Foto: Jörg Wahlbrink

Überwiegend von ihren Fans werden bei den Auftritten die Volkstänzer des Heimatvereins, Die Schülerinnen und Schüler des Tanzcentrums „Ihr Team“, die Voltigierer des Reit- und Fahrvereins Lengerich, die Flamingos und die Hip Hoper des Vereins Leopard Lengerich beklatscht. Und auch bei der Knackfroschaktion haben sich in den vergangenen Jahren mehr Hände in die Luft gereckt, um einen der Bälle zu fangen.

Dafür lassen „Skyfire“ am Abend die legendären „Weather Girls“ wieder auferstehen. In nichts nach stehen ihnen „Final Edition“ auf der oberen Rathausplatzbühne. Tanzen zunächst nur einige Frauen. locken die Bands mit Oldies und Schlagern auch so manchen Mann aus der Reserve.

Auf dem Bodelschwingh­platz hat DJane Bennet das Kommando. Rock und Partymusik sorgen dort ebenfalls für eine ausgelassene Stimmung. Und auf der „Genussmeile“ sind die Stände endlich dicht umlagert. Um 2 Uhr ist Schicht mit der Party. Fazit der Polizei am Sonntagmittag: „Ein Fest wie es sein sollte – ohne Probleme.“