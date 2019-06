Ein wichtiges Vorhaben ist dabei die bevorstehende Neugestaltung der Fußgängerzone. Des weiteren ist unter anderem an ein Fassaden- und Hofflächenprogramm sowie ein Beleuchtungskonzept gedacht, um so eine weitere Aufwertung der Innenstadt in die Wege zu leiten. Zentral für die Koordinierung und die Kommunikation dieser und weiterer Maßnahmen wird ein sogenanntes City-Management sein, das beispielsweise als Ansprechpartner für Kaufleute und Anlieger gedacht ist und wohl auch Marketingfunktionen übernehmen wird.

Den gesamten Prozess verfolge die WGL „sehr positiv“, sagt deren Vorsitzender Christian Mindrup . Zusammen mit den anderen drei Akteuren sei es das Ziel, über die Marketing GmbH die Ausschreibung für das City-Management zu gewinnen und so die Fäden in der Hand zu haben. Die durch das Isek angestoßenen Schritte könnten der Innenstadt „einen echten Kick“ geben, glaubt Mindrup. Und das in doppelter Hinsicht: Die Bürger der Stadt würden wieder positiver aufs Zentrum schauen und Lengerich werde für Interessenten von außen attraktiver.

In Eigenregie nimmt sich die WGL ein weiteres Vorhaben vor die Brust: die „Lengericher Outlettage“. Örtliche Händler wollen dazu einladen. Wann und in welcher Form genau, diese und weitere Fragen seien noch zu klären, so Mindrup. Klar sei für die Werbegemeinschaft aber, dass es einen Bedarf in diesem Segment gebe, das hätten in der Vergangenheit mehrere ähnlich gelagerte Verkaufsveranstaltungen in der Gempt-Halle gezeigt.

Personell geht die WGL gestärkt in die Zukunft. Die Zahl der Mitglieder ist von 2017 auf 2018 von 100 auf 110 gewachsen. Der Vorsitzende führt das primär darauf zurück, dass sich der Verein „für jedermann“ geöffnet habe. Die Vorstandsriege bleibt unverändert. Neben Mindrup gehören als seine Stellvertreter Hartmut Grünagel und Kerstin Glindmeyer dazu, Kassierer ist Sascha Kötterheinrich, Schriftführerin Inga von Carnap.