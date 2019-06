Wichtig ist für Mindrup bei seiner Einschätzung nicht zuletzt, dass das Publikum aus seiner Sicht die Brunnenfest-Neuerungen angenommen hat.

Nur noch drei Bühnen, dafür aber eine sogenannte Genussmeile. Auf dem Rathausplatz ein „Wechselspiel“ zwischen den beiden Bühnen. Auf dem Bodel-schwinghplatz abends mit Djane Benett ein musikalischer Programmpunkt, der bewusst junges Publikum im Fokus hatte. All das hat nach Ansicht von Mindrup funktioniert. Gerade zu späterer Stunde sei es „echt voll“ gewesen und habe „gute Stimmung“ geherrscht.

Dass es tagsüber etwas anders aussah, schreibt der WGL-Vorsitzende vor allem dem Wetter zu. Einsetzender Nieselregen am Samstagvormittag habe erst einmal einige Menschen vom Gang über das Brunnenfest abgehalten, glaubt Mindrup. Von Standbetreibern habe er im Lauf des Tages trotz des eher zurückhaltenden Starts immer wieder positive Rückmeldungen bekommen, einer sei mit seinen Produkten sogar komplett ausverkauft gewesen.

Warum die Werbegemeinschaft überhaupt am Konzept gearbeitet hat, erklärt Mindrup mit verschiedenen Faktoren. Die Finanzen seien dabei ein Punkt gewesen, stellt er unumwunden fest. Das Fest müsse allein mit Sponsoren gestemmt werden, „das wird von Jahr zu Jahr schwieriger“. Die Genussmeile habe man eingeführt, um einen „Ruhepol“ zu schaffen, der Besuchern die Möglichkeit bietet, sich auch einmal hinzusetzen und zu entspannen. Und die Verpflichtung von Djane Benett sei ein Signal dafür gewesen, „dass das Brunnenfest keine Ü-40-Party ist“, sondern alle Generationen angesprochen werden. Deshalb, kündigt der WGL-Vorsitzende an, sollte gerade in diesem Bereich 2020 Kontinuität gewahrt werden. Was zumindest so ähnlich wohl auch für den Kinderbereich in der Bahnhofstraße gelten könnte. In Sachen Genussmeile zeigt sich Mindrup ebenfalls überzeugt, dass es die im kommenden Jahr wieder geben wird.

Die Gesamtanalyse und Befragung der Standbetreiber soll noch folgen. Dann muss sich zeigen, wo die Werbegemeinschaft im Detail oder möglicherweise in größerem Rahmen nachbessern oder überarbeiten sollte. In diesem Zusammenhang spricht Mindrup von den beiden Bühnen auf dem Rathausplatz. Die wurden nicht parallel, sondern im Wechsel bespielt. Allein schon aus akustischen Gründen der richtige Schritt, so der WGL-Chef. Allerdings sei das Ende für manchen sicher nicht immer verständlich und entsprechend abrupt gekommen. Das sei vielleicht beim nächsten Mal eleganter zu lösen.

Dann steht die 30. Auflage des Brunnenfestes an. Mindrup verspricht schon jetzt für die Werbegemeinschaft: „Dann werden wir noch einen drauf setzen.“