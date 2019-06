Erstellt wurden die Ausstellungsstücke von Schülerinnen und Schülern aller Lengericher Schulen. Dem Begriff „Held“ näherten sie sich auf unterschiedliche Weise. Laut Wörterbuch ist ein „Held“ jemand, der sich (in der Mythologie) durch große und kühne Taten ausgezeichnet hat. Als „Held“ gilt aber auch jemand, der eine schwere oder ungewöhnliche Aufgabe erledigt und dafür bewundert wird.

Im Februar, so Ulrike Höhenberger-Henze am Montagnachmittag bei der Ausstellungseröffnung, wurde das Thema festgelegt und danach im Unterricht erarbeitet. Herausgekommen ist eine große Vielfalt an „Helden“ aus Sicht der Kinder und Jugendlichen. Dass Fußballgrößen wie Lionel Messi und Christiano Ronaldo sich auf den Stellwänden wiederfinden, überrascht da nicht. Auch Greta Thunberg, die 16-jährige schwedische Klimaschutz-Aktivistin zählt zu den „Heldinnen“, denen Aufmerksamkeit von den Schülern gewidmet wurde.

Was Ulrike Höhenberger-Henze besonders freut ist die Tatsache, „dass auch stille Helden in der Ausstellung vertreten sind“. So finden sich viele Mädchen und Jungen mit kurzen Steckbriefen wider, in denen von Mitschülern beschrieben wird, warum sie ihre Klassenkameraden als „Helden“ sehen. Das zeigt, dass in jedem das Talent schlummert, etwas Besonderes leisten zu können.