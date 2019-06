N Als erster Schütze mit 29 Ringen steht ihm Raymond Tierp zur Seite. Zweiter Schütze mit 28 Ringen ist Thorsten Stieneker, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

Andreas Prigge wählte sich seine Ehefrau Inga als Königin. Den Hofstaat komplettieren Raymond Tierp mit seiner Ehefrau Jennifer und Thorsten Stieneker mit seiner Ehefrau Maren.

Die Vorbereitungen auf das Schützenfest in Antrup beginnen für die Mitglieder am Mittwoch, 19. Juni, und Freitag, 21. Juni, jeweils um 17 Uhr am Festplatz. Der Festplatz befindet sich wie in den vergangenen Jahren im Herzen von Antrup an der Antruper Straße, Abzweig Zur Sandgrube.

Am Samstag, 22. Juni, ist um 14 Uhr Antreten auf dem Festplatz. Nach dem Ausholen der Fahne folgt das Ausholen des Königs 2018 Udo „Der Geduldige“. Begleitet vom Blasorchester „Frohsinn“ aus Riesenbeck marschiert der Schützenverein zum neuen König Andreas Prigge. Dort wird die neue Majestät proklamiert, anschließend der komplette Hofstaat vorgestellt. Danach lädt der König zu einem Umtrunk ein.

Nach gemütlichen Stunden und Ehrentänzen für den Hofstaat geht es zu den Klängen des Blasorchesters Frohsinn zum Ehrenmal, um dort der Toten der Weltkriege und der verstorbenen Mitglieder zu gedenken.

Anschließend marschieren die Schützen zurück zum Festplatz. Dort finden die Übergabe des Ex-Majestätenpokals und die Ehrung der Vereinsmeister sowie der Jubilare statt. Um 20 Uhr beginnen der Königsball mit der Band „Blue Sky“ aus Hunteburg sowie der Empfang der Gastvereine.

Am Sonntag, 23. Juni, ist um 14 Uhr Antreten zum Ausholen der amtierenden Majestät samt Hofstaat. Anschließend findet das Kaiserschießen des Lengericher Schützenbundes statt. Ab 15.30 Uhr ist Kinderschützenfest mit Cafeteria und Kinderbelustigung. Bei der Tombola gibt es tolle Preise zu gewinnen, teilt der Verein mit.

Der Kinderschützenkönig wird auf einer Laser-Schießanlage ermittelt. Gegen 18 Uhr wird die Kinder-Majestät proklamiert. Um 18.30 Uhr marschieren die Mitglieder mit beiden Hofstaaten ins Festzelt, wo um 19 Uhr der Schützenball mit „Sunset Partymusik“ beginnt. Der neue Schützenkaiser wird am Abend proklamiert