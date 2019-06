Die Freude war groß als Jutta Berlemann vom Schützenverein Aldrup vor drei Jahren mit dem 101. Schuss den Vogel von der Stange holte und zur neuen Schützenkaiserin des Lengericher Schützenbundes proklamiert wurde. Nun geht ihre Amtszeit dem Ende entgegen und es gilt, eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger zu finden, teilt der Lengericher Schützenbund mit.

Das wird am Sonntag, 23. Juni, beim Kaiserschießen im Rahmen des Schützenfestes des Schützenvereins Antrup erfolgen. Alle Lengericher Schützenvereine werden zu diesem Anlass um 14.30 Uhr mit ihren amtierenden Majestäten, den Majestäten der vergangenen drei Jahre sowie den Vereinsfahnen und großem Gefolge am Festplatz in Antrup, Ecke Antruper Straße/Zur Sandgrube, einfinden. Um 15 Uhr wird gemeinsam angetreten und mit dem Kaiserschießen begonnen. Die amtierende Kaiserin Jutta Berlemann wird den ersten Schuss abgeben.

Ihr folgen die amtierenden Könige der Jahre 2019/2018 sowie die „Altmajestäten“ der Jahre 2017 und vereinzelt auch noch 2016 der Lengericher Schützenvereine. Die genaue Reihenfolge wurde bei der Jahreshauptversammlung im März beschlossen und wird beim Kaiserschießen nochmals bekannt gegeben. Sofern der Vogel „passend“ fällt, soll die Proklamation gegen 19 Uhr stattfinden.

Für ein Programm ist im Rahmen des Antruper Schützenfestes natürlich gesorgt. Die Antruper werden beim Kinderschützenfest mit vielen Spielen für die Kinder auch ihren neuen Kinderkönig im Laserschießen ermitteln. Festwirt Stefan Lux sorgt für Getränke und Speisen. Für Kaffee und Kuchen haben die Vereinsdamen sich schwer ins Zeug gelegt und für Unterhaltung sorgt mit einem Platzkonzert das Blasorchester Frohsinn aus Riesenbeck.

Am Vorabend feiern die Antruper ihr Schützenfest mit der Tanz- und Partyband „Blue Sky“. Auch dazu sind die Lengericher Schützenvereine eingeladen.