Das volle Potenzial ausschöpfen

„Tecklenburger Marktland“ heißt ein sogenanntes Leader-Projekt, das jetzt in die entscheidende Phase geht. Alle Wochenmärkte in der Region wurden von einem Fachbüro unter die Lupe genommen, Beschicker und Kunden befragt. Die Ergebnisse liegen inzwischen auch für den Markt in Lengerich vor. Horst Schöpper , Leader-Geschäftsführer, sagt, dass in ihm wie auch in denen in anderen Kommunen „großes Potenzial“ schlummere, das, so die Hoffnung der Verantwortlichen, mit relativ einfachen Mitteln gehoben werden kann.

In Lengerich scheinen Käufer und Verkäufer offenbar weitgehend auf einer Wellenlänge zu sein. Hoher Stammkundenanteil, gute Erreichbarkeit, gutes beziehungsweise „weitgehend komplettes“ Angebot stehen auf der Wochenmarkt-Positiv-Seite der Befragung. Als mangelhaft wird die Atmos­phäre wahrgenommen. Zudem äußern Kunden und Beschicker übereinstimmend den Wunsch nach einer Änderung der Öffnungszeiten (8 bis 14 Uhr) und nach zusätzlichen Händlern, die Bio- beziehungsweise regionale Produkte in ihrem Sortiment haben.

Aktuell kämen regelmäßig gut 20 Beschicker zum Wochenmarkt, sagt Martin Pogrifke , Leider des städtischen Fachdienstes Sicherheit und Ordnung. Die im Zuge des Leader-Projektes ermittelten Ergebnisse überraschen ihn nicht. Die in Lengerich immer wieder einmal aufflammende Diskussion über eine Rückkehr zum Kirchplatz habe Mal für Mal deutlich gemacht, dass der jetzige Standort an der Alwin-Klein-Straße/Seilergasse eine hohe Wertschätzung genieße. Er hoffe, dass es gelingt, den Markt künftig zumindest ein wenig kompakter zu gestalten, um den Marktcharakter zu verbessern. Zudem gebe es sicher in Sachen Werbung Nachholbedarf. Die Stadt sei zwar offiziell Veranstalter, aber es könne nicht deren Sache sein, für die Beschicker in Sachen Marketing tätig zu werden, stellt der Fachdienstleiter klar. „Das fällt in die Verantwortung der Händler.“

Leader-Geschäftsführer Schöpper geht auf diesen Punkt ebenfalls ein – und beschreibt, in welche Richtung es gehen könnte. Über den Kreis – es gibt auch noch die Leader-Region Steinfurter Land – soll eine digitale Plattform mit Informationen zu den regionalen Wochenmärkten eingerichtet werden. „Darüber herrscht bereits weitgehend Konsens.“ Zudem spricht er von Flyern und davon, dass über die Tagespresse ein sogenannter Marktkalender veröffentlicht werden könnte.

Lengerich und die Leader-Projekte Leader ist ein Förderprogramm der Europäischen Union zur Entwicklung des ländlichen Raumes. Das Wort steht für „Liaison entre actions de développement de l‘économie rurale“ („Verbindung zwischen Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft“). Ziel ist die Unterstützung einer eigenständigen und nachhaltigen Regionalentwicklung in ländlichen Gebieten. Für „Tecklenburger Marktland“ stehen 66 000 Euro bereit. In Lengerich wurde mit Leader-Mitteln auch der „Hortensia Garden“ realisiert. Zudem soll die Skateanlage („Pumptrack“) mit Leader-Hilfe realisiert werden (Fördersumme 98 000 Euro). Fix ist das noch nicht endgültig. Klar ist hingegen bereits, dass das „Parkleuchten“ am 23. und 24. August in Lengerich stattfinden wird. Dabei geht es um eine Lichtinszenierung im Innenhof der LWL-Klinik, im „Hortensia Garden“ und im Skulpturenpark. Aus dem Leader-Topf stehen dafür 17 200 Euro zur Verfügung. Die Tragweite mehrerer weiterer Projekte wie „Provinzhelden“ reicht ebenfalls bis Lengerich. ...

Als sehr wichtiges Instrument zur Ausschöpfung der Potenziale benennt Schöpper den „Kümmerer“. Hinter diesem Begriff soll eine Person stehen, die in der gesamten Region als Ansprechpartner etwa für Beschicker und Kommunen dient und als Kooperationspartner für alle Beteiligten wirkt. Der Geschäftsführer nennt als weiteres Beispiel, wie Verbesserungen erzielt werden könnten, regelmäßige Treffen aller Akteure. Auch er benennt die Aufenthaltsqualität als wichtige Baustelle, in Lengerich, aber auch andernorts. Er betont, dass auch diejenigen, die die Analyse erstellt haben, vor einem Weggang vom Marktplatz an der Seilergasse „dringend abraten“. Also müsse es gelingen, dort Verbesserungen zu erzielen.

Sorge, dass alles umgekrempelt wird, müsse indes niemand haben. „Wir wollen keine Event-Märkte; die Wochenmärkte sollen Wochenmärkte bleiben.“ Deren Stärken wie Regionalität und Frische sollten mit dem Leader-Projekt einfach besser zur Geltung gebracht werden und so zu deren Stärkung beitragen.