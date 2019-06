Auch Stammgast Thomas Plüß trug am Dienstag zu einem bunten Abend bei, indem der ein Liebesgedicht sowie die Geschichte des Nirwanabernd mitgebracht hatte. „Ich mag Bratkartoffeln mit Speck“ verriet Plüß im Anschluss, als er die Frage nach seinem Lieblingsessen aus der Fragebox zog.

Ein musikalischer Leckerbissen war auch Ella M. aus Bochum, die bereits das dritte Mal im Bistro zu Gast war. „Ich komme immer wieder gerne, das Publikum ist der Wahnsinn“, lobt sie die Gäste, das am Dienstag komplett gefüllt war.

Nach der Pause kamen die rund 100 Gäste in den Genuss des Ladberger Chores „Melodize Plus“ unter der Leitung von Ralf Kötting. Bei „Hit the road jack“ wippte das Publikum amüsiert mit. Kontrastprogramm gab es im Anschluss mit dem Ibbenbürener Duo „Hardwired to self – unplug“, die Metallica-Songs in akustischem Gewand präsentierten. Highlight war dabei der Klassiker „Nothing else matters“, der für Gänsehaut im Bistro sorgte. Die Band kündigte damit ihren Auftritt bei „Rock am Rathaus“ am 18. Juli an. „Wir finden es klasse, dass es solche kulturellen Angebote in Lengerich gibt“, so Stefan Hoppe, Sänger und Gitarrist des Duos.

Im Verlauf des Abends blieb es musikalisch, Anne Stenner und Maja Brüggemann trugen „Imagine“ und „Halleluja“ vor. Marie de Vries bildete mit zwei Musical-Songs einen gelungenen Abschluss des Abends.

„Wir bedanken uns bei allen Mitwirkenden und dem Team für das erste Halbjahr“, verabschieden sich die Moderatoren René Auffahrt und Jendrik Peters in die Sommerpause. „Vorhang auf“ startet am Dienstag, 17. September, in die zweite Jahreshälfte.