Die Gestaltung führte Benjamin Siems im Auftrag der Stadtwerke Lengerich (SWL) aus. Siems hat in den vergangenen Jahren viele Kinder und Jugendliche im Rahmen des Kulturrucksacks bei der Umsetzung professioneller Designs in Lengerich, Ladbergen und Lienen begleitet. Siems verpasste dem Gehäuse eine überraschende Optik: Wie bei einem aufgerissenen Papier scheint sich für den Betrachter der Blick ins Innere des Kastens zu öffnen. „Eine Gestaltung mit vielen filigranen Elementen, mit einem Spiel von Licht, Bewegung und Schatten. Es hat Spaß gemacht zu zeigen, was sich im Innern verbirgt“, sagt Siems über seine Arbeit.

„Eine tolle kreative Leistung“, urteilt Jennifer Diehl vom SWL-Marketing. Die Stadtwerke werden weiterhin Strom- und Telekommunikationsstationen umgestalten. Vorschläge für die Umgestaltung von Stationen nehmen die SWL (E-Mail engagement@swl-unser-stadtwerk.de) entgegen.