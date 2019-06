Zu Beginn stellten die Mädchen und Jungen der Bläserklasse 5a ihr Können unter Beweis. Stücke wie „Old Mac Donald had a farm“ oder „Ode an die Freude“ wurden konzentriert und mit vollem Engagement intoniert. Im Anschluss trat ein Flötentrio vor die Zuschauer. Sarah Zacharias (Klasse 6c), Lea Naberhaus (Klasse 7a) sowie Sara Hava Karakoc aus der Jahrgangsstufe EF spielten das Werk „Gigue“ aus dem 17. Jahrhundert. Ebenso gefühlvoll wurde von ihnen auch das Stück „Under a charm“ dargeboten.

Silas Otte aus der Klasse 6a schaffte es dann, mit seiner Posaune die gesamte Dreifachhalle zu rocken. Sein Rezept: „We will rock you“ von Queen. Die Bläserklasse 6a nahm diese Stimmung auf und präsentierte schwungvoll Werke wie „La Bamba“ und „Supercalifragilisticexpialidocious“ (aus „Mary Poppins“).

Die gesamte Bandbreite ihres Repertoire zeigte die Junior Band, bestehend aus jungen Musikern der Klassen 7a und 8a. Ob Eric Claptons „Tears in Heaven“, „Saxophonic Boogie“ oder der Hit „Havana“ (Camila Cabello), alles wurde laut Pressemitteilung ebenso flott wie sicher gespielt.

Nach einer kurzen Pause erlebten die Zuschauer die konzentrierte und gut aufeinander abgestimmte Darbietung von zehn Saxofonistinnen aus den Klassen 7a und 8a. Mit „Olympic Fanfare“ und „Red River Valley“ begeisterten sie das Publikum. Elena Niggetiedt aus der Jahrgangsstufe Q2, begleitet am Klavierbegleitung von Musiklehrerin Frederike Sachs, erntete reichlich Beifall für ihr „Die Zigeuner kommen“.

Im Anschluss daran sang Jule Meyer-Holtkamp „Never enough“ aus „The Greatest Showman”. Das war so emotional und technisch überzeugend, dass auch sie großen Applaus bekam. Das Ensemble der diesjährigen Abiturienten bedankte sich bei den Musiklehrern Frederike Sachs und Christian Raschdorf für deren Betreuung während der vergangenen Jahre und setzte den Worten ein „Viva la vida“ von Coldplay hinterher.

Das Sommerkonzert des HAG gipfelte in der Darbietung der Concert Band. „Waterloo“ von Abba sowie „The Lion King“ von Elton John heizten die ohnehin heiße Atmosphäre in der Halle weiter an.

Schulleiterin Angelika Heitmann dankte den jungen Künstlern am Ende im Namen des Publikums und wünschte sich für die Zukunft weiterhin wunderschöne Konzerte am Hannah-Arendt-Gymnasium.