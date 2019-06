In Lengerich ist erneut in eine Schule eingebrochen worden. Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat zwischen Mittwoch, 19 Uhr, und Freitag, 7 Uhr. Ziel war das Gebäude an der Gesamtschule an der Margarethenstraße.

Die Unbekannten öffneten gewaltsam ein Fenster, stiegen ins Innere ein und steuerten die Büroräume an. Beim Aufbrechen von Zwischentüren sowie von mehreren Schränken richteten sie weitere Schäden an. Was die Unbekannten aus der Schule entwendet haben, konnte am Freitag von der Polizei noch nicht abschließend gesagt werden. Offenbar haben sie einige iPads und Ladestationen mitgenommen. Ein Gerät wurde auf dem Schulhof gefunden. Dem Anschein nach war es angezündet worden. Hinweise zu der Tat nehmen die Ermittler unter ✆ 0 54 81/ 93 37-45 15 entgegen.

Mehrere Einbrüche und Vandalismus sind Grund dafür, dass die Stadtverwaltung momentan den Einsatz von Überwachungskameras an der Bodelschwingh-Realschule prüft (WN, 14. Juni). Mit ihnen sollen gegebenenfalls Teile des Schulhofbereichs kontrolliert werden. Zudem hat die Stadt einen Sicherheitsdienst beauftragt, der immer wieder im Bereich der Schulen tätig ist.