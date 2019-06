Aufklärung gibt´s am Samstag, 6. Juli, beim Spiel ohne Grenzen, zu dem der Turnverein Lengerich (TVL) auf die Wiese an den TWE-Gleisen einlädt. Die menschliche Waage, so die Bezeichnung für die eingangs geschilderte Aufgabe, ist nur eine von vielen Prüfungen, denen sich die teilnehmenden Mannschaften stellen müssen.

Brückenbau ist eine weitere Herausforderung für die acht- bis zehnköpfigen Teams. Dazu müssen sie allerdings nicht ihre Körper verbiegen, sondern Holzlatten zusammenfügen. Ohne Hammer, Nagel, Kleber, Stricke oder sonstige Hilfsmittel. „Das ist ein Stecksystem“, lacht Christian Mathews , der mit Frank Neumann die Spiel-Gaudi organisiert. Wer´s richtig hinbekommt, hat am Ende ein Stück einer Bogenbrücke gestaltet.

Ein drittes Spiel will das Duo an diesem Morgen noch erklären: Sackhüpfen. Ältere kennen das von früher. Eine Person schlüpft in einen Kartoffelsack und versucht, eine bestimmte Distanz möglichst schnell zurückzulegen. So soll´s auch am 6. Juli sein. Handicap für die Teams: Der Kartoffelsack ist ein Bigbag, der eine Tragfähigkeit von bis zu 1,5 Tonnen hat.

Im Bigbag stehend soll ein Team gemeinsam auf die „Rennstrecke“ gehen, Pardon hüpfen. Zu Demonstrationszwecken muss Svenja Lauxtermann, FSJlerin im Sport- und Gesundheitszentrum des TVL, mit in den Bigbag steigen. Ein kurzer Blick genügt. In dem Kunststoffsack ist Platz für vier, fünf oder noch mehr Teammitglieder. Viel Spaß beim Synchron-Hüpfen!

Bis zum 28. Juni können sich noch Mannschaften – mindestens acht Personen, paritätisch aus Frauen und Männer zusammengesetzt, Mindestalter 16 Jahre – beim TVL anmelden. Ob die Teams aus Sportvereinen oder Firmen kommen, von einer Clique gebildet werden, die bei dem Jux mal mitmachen will – egal. Pro Mannschaft wird ein Startgeld von 30 Euro erhoben, das am Veranstaltungstag zu zahlen ist. Los geht´s am 6. Juli um 13 Uhr auf der TWE-Wiese.