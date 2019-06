Tennis hat Reinhard Hahne früher gespielt. Jetzt tritt der Rentner ab und an als Hobby-Zauberer für Kinder im Krankenhaus auf. Beim Tennisturnier in Halle ist er zudem als ehrenamtlicher Ordner im Einsatz – und dabei ist ihm eine durchaus zauberhafte Idee gekommen: Ein Autogramm des Seriensiegers Roger Federer zugunsten des Vereins Sternschnuppe Kinderkrebshilfe Lengerich versteigern lassen.

Eine „spontane Idee“, wie der 73-Jährige im Gespräch mit den WN einräumt. Deren Umsetzung hat er dann allerdings professionell in die Wege geleitet. „Ich habe dort einen netten Mann getroffen der behauptete, gute Beziehungen zu den wichtigen Leuten zu haben.“ Reinhard Hahne kauft drei der Autogramm-Tennisbälle, die im Stadion angeboten werden. Einzelpreis für ein großes Exemplar: 17 Euro. „Man glaubt kaum, wie viele Kinder dort mit solchen Bällen auf Autogrammjagd sind“, berichtet er.

Dass sein Ansinnen, ein Autogramm von einem Weltstar zu erhalten, nicht chancenlos ist, vermutet er. Roger Federer sei nicht nur ein toller Sportler, sondern auch ein sozial engagierter und bodenständiger Mensch, schätzt er den Schweizer ein. „Man hatte mir gesagt, wenn Roger Federer hört, dass es für die Krebshilfe ist, werde er unterschreiben.“

Was der Tennisspieler auch tat. „Leider ist sein Autogramm nur auf dem kleinen Ball als einziges verewigt“, erläutert der Lengericher, dass sich auf den beiden großen Bällen auch andere Tennisgrößen verewigt haben. Beispielsweise Raven Klaasen und Michael Venus, die am Sonntag das Doppelfinale in Halle gewonnen haben.

Wer noch seinen Namenszug auf die Bälle gekritzelt hat? „Das vermag ich nicht zu entziffern und spekulieren will ich auch nicht“, sagt Reinhard Otte. Dafür hat er eine genaue Vorstellung, was mit den drei Bällen passieren soll: „Die sollen zugunsten der Sternschnuppe versteigert werden.“ Und dabei sollen ihm die Westfälischen Nachrichten zur Seite stehen. Dass für die Unterschrift des Tennis-Weltstars ein „Weltklasse-Betrag“ geboten wird, nimmt er nicht an. Aber auf einen „schönen Betrag für die Kinderkrebshilfe“ setzt er gleichwohl bei der Veräußerung des Autogramm-Bälle-Dreierpacks.