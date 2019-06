In gut sechs Wochen über 1000 Unterschriften für den Neubau einer Fußgängerbrücke über die Bahn in Hohne zu sammeln – Bürgermeister Wilhelm Möhrke nötigt das Respekt ab. „Es ist gut zu wissen, dass ein großer Teil der Bürger hinter diesem Wunsch steht“, sagt er zu Dirk Haßmann und Detlev Höhn. Die beiden Hohner haben ihm gestern Nachmittag die Listen mit den Unterschriften überreicht.

Ende März wurde die marode Fußgänger- und Radfahrerbrücke über die Gleise abgerissen. Detlev Höhn, einer der Initiatoren der Sammlung, betont den eisenbahngeschichtlichen Zusammenhang. Seit der Eröffnung der Bahnstrecke am 1. September 1871 habe es an der Stelle immer eine Querung gegeben. Zunächst als Straßen-Bahnübergang, nach dessen Schließung im Jahr 1972 als Fußgänger- und Fahrradbrücke.

Ausdrücklich, darin stimmt ihm Dirk Haßmann, Sprecher der Hohner Vereine, zu, verstehen sie den in den Listen zum Ausdruck gebrachten Wunsch nach einem Neubau als „Topf mit vielen Möglichkeiten“. Letztlich soll die Kommunalpolitik entscheiden, was an der Stelle passiert. „Die Bürger entscheiden dann, das ist in Ordnung oder es soll was anderes kommen.“

Wichtig ist in diesem Zusammenhang für den Bürgermeister der Hinweis im Begleitschreiben, dass die Verwaltung nach Fördertöpfen für einen Brückenbau Ausschau halten soll. Ob Verlängerung des Fahrradweges an den TWE-Gleisen von der Bahnhofstraße bis zur Iburger Straße, Sanierung des Bahnhofs, Aufnahme des Frachtverkehrs, vielleicht sogar Wiederbelebung des Personenverkehrs, durch die Lappwaldbahn – „Wir wollen anregen und anschieben, mehr nicht“, verdeutlicht Detlev Höhn.

Wilhelm Möhrke verweist auf die in nächster Zeit anstehenden Großprojekte in der Stadt. Neben der Innenstadtsanierung zählt er dazu den Neubau für die Gesamtschule sowie Infrastrukturprojekte. Beispielhaft verweist er auf die Sanierung der Brücken über die Eisenbahnstrecke im Verlauf des Hohner Damms und der Hohner Mark, für die jeweils rund 500 000 Euro in die Hand genommen werden müssen.

Die Argumentation der Verwaltung, eine Entscheidung über einen Ersatz für das abgerissene Bauwerk erst in zwei Jahren fällen zu können, trifft bei den beiden Hohnern auf Verständnis. „Für Gespräche stehen wir gerne zur Verfügung“, heißt es im Begleitschreiben zu den Unterschriftenlisten. Druck von den Bürgern gebe es erst im Jahr 2021, wenn die Brücke nicht kommt. Bis dahin seien die Hohner gesprächsbereit, um – vielleicht auch gemeinsam – Ideen zu entwickeln.