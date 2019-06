Bei einem Verkehrsunfall auf der Bodelschwinghstraße sind am Mittwochvormittag zwei Personen leicht verletzt worden. Gegen 10.20 Uhr war nach Angaben der Polizei in Höhe der Einmündung Merschweg ein älterer Pkw-Fahrer mit seinem Wagen auf das Auto vor ihm aufgefahren. An dessen Steuer saß eine jüngere Frau, so die Beamten vor Ort. Ob sie möglicherweise abbiegen wollte oder ob der Mann eventuell von der Sonne geblendet wurde, war zunächst unklar. Rettungswagen und Notarzt waren vor Ort, um die beiden Personen medizinisch zu versorgen. Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf über 15 000 Euro.