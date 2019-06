Drei Flächen kämen in Frage

„Die Idee hat bisher geruht“, bedauerte Kerstin Glindmeyer . Dabei ist schon seit Gründung des Bündnisses für Familie vor etwa fünf Jahren die Anlegung eines Matschspielplatzes ein Thema. Ein Projekt, das die Interessierten vor einigen Monaten wieder aufnahmen und an dem sie dranbleiben wollen.

Nachdem schon innerhalb der Arbeitsgruppe „Freizeit und Lebensqualität“ mehrmals daran gearbeitet wurde und das Vorhaben auch schon im Ausschuss besprochen wurde ( WN berichteten), werden nun die nächsten Schritte gegangen. Bei einem Ortstermin nahmen einige Teilnehmer mögliche Standorte für einen solchen Platz in Augenschein.

Ein Matschspielplatz heißt nicht, dass dort nur im Matsch gespielt wird. Vielmehr wird das Element Wasser wortwörtlich in die Anlage eines solchen Spielgeländes einfließen. Etwa in Form einer Quelle oder eines Bachlaufs. Ideen dazu kamen den Aktiven der Arbeitsgruppe unter anderem bei Besuchen in den Nachbargemeinden.

Man wolle aber nun nicht die Anlage in Lienen kopieren, betonte Kerstin Glindmeyer. Eine sogenannte Nesthockerschaukel, miteinander verbundene Baumhäuser, ein Niedrigseilgarten oder eine Kletterwand sind Gerätschaften, die sich die Engagierte gut auf einem Matschspielplatz vorstellen kann. „Es sollen Elemente sein, die für alle Altersgruppen interessant sein können“, erklärte Kerstin Glindmeyer. „Die Gestaltung ist noch völlig offen.“

Ansprechen wolle man in erster Linie bis zu Zwölfjährige, idealerweise solle das Areal aber auch Aufenthaltscharakter für weitere Besucher und Touristen haben. „Wir sind dabei, Ideen zu sammeln“, berichtete Markus Trott, Koordinator des Bündnisses für Familie. Das Grundkonzept wurde in den vergangenen Wochen detailliert bearbeitet.

Die Finanzierung eines solchen Projekts stellt sich die Arbeitsgruppe unter anderem aus der Kasse des Bündnisses, Fördermitteln und Gemeinde- sowie Sponsorengeldern vor.

Drei Flächen haben die Engagierten ins Auge gefasst: Eine befindet sich in städtischer Hand östlich der Bergstraße, zwei weitere gehören dem LWL. „Alle haben Vor- und Nachteile“, sagte Kerstin Glindmeyer. Eine Fläche sei näher am Zentrum gelegen, andere böten bessere Gestaltungsmöglichkeiten. Mit den Verantwortlichen stehe man in Kontakt.

Etwa 15 Eltern sind es zur Zeit, die sich inhaltlich mit dem Bau des Platzes beschäftigen. „Je mehr Leute wir gewinnen können, desto besser“, meinte Kerstin Glindmeyer. „Hier ist die Möglichkeit, einen selbst gestalteten Spielplatz in Lengerich zu bekommen“, sagte die Lengericherin. „Es kommt jetzt auch auf die Elternschaft an“, hofft sie auf Unterstützung seitens vieler junger Familien. Sie wünsche sich, dass bei weiteren Besprechungs- und Ortsterminen eine größere Beteiligung sei.