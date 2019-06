Ohne Kundenberatung geht nichts

Der Ausbildung als Damenschneiderin folgt eine Weiterbildung zur Schnitt-Direktrice. Deren Aufgabe ist das Erstellen eines Grundschnitts für Hosen, Blusen und Kleider. Also so einer Art Karl Lagerfeld ? Die 52-Jährige muss über diesen Vergleich lachen, zumal der völlig daneben geht. „Karl Lagerfeld hat gesagt, was er haben will. Die Schnitt-Direktricen im Hintergrund haben das dann entwickelt“, erläutert sie.

An ihr erstes selbst entworfenes und geschneidertes Bekleidungsstück erinnert sie sich ganz genau: eine Bluse mit Plissee-Einsatz im Rücken. Das Brautkleid für ihre Schwester hat sie gemacht. „Für Mama mache ich noch ab und zu mal was. Aber das kostet Zeit und mal so nebenher machen, das ist schlecht.“ Qualität habe halt ihren (Zeit-)Preis.

Seit gut drei Jahren ist sie ihre eigene Chefin, seit sie das Geschäft Lind-Stoffe an der Bahnhofstraße 5 übernommen hat. Seit über 35 Jahren ist der Laden dort angesiedelt, nur die Inhaber haben gewechselt. Vier Mitarbeiterinnen beschäftigt Heike Walsch .

Gerade hat sie das Geschäft geöffnet, schon stehen zwei junge Frauen im Laden. Sie wollten nur schauen, sagen sie und haben dann doch eine Frage an die Fachfrau. Es geht um Stoff für Kinderbekleidung. Freundlich und kompetent erhalten sie Auskunft, bedanken sich und verlassen den Raum. „Ich lege viel Wert auf persönliche Beratung“, sagt die 52-Jährige. Die beiden Kundinnen werden wiederkommen, da ist sie sicher.

Die nächste Frau betritt das Geschäft, wünscht ein Stück Bordüre. Die Auswahl ist schnell getroffen, Heike Walsch schneidet die benötigte Länge ab. „Das ist einer von drei Bereichen“, kommentiert sie und weist auf die Wände im Kassenbereich. Knöpfe, Schnallen, Bordüren und zahllose weitere Kurzwaren werden dort vorgehalten.

Derzeit seien Taschen absolut in, beschreibt sie den aktuellen Nähtrend. Entsprechende Muster hat sie ebenso ausgestellt wie die entsprechenden Stoffe samt Zubehör (Schnallen und Co.) auf Lager. „Wer sich für einen Stoff entschieden hat, kann gleich die passenden Accessoires aussuchen“, hält sie viel davon, beispielsweise die Wunschschnalle für eine Tasche auf den Stoff zu legen. „Dann sieht man gleich, ob´s einem gefällt oder nicht.“ So was gehe halt nur im Geschäft, nicht im Internet, fügt sie hinzu.

Was auch für die Bereiche Gardinen, Bekleidung und Deko-Stoffe gilt. Viel Stoff, Bögen und Raffungen – diese Zeiten sind bei den Fenstervorhängen längst passé. Geradlinige und schlichte Stoffe, Plissees in allen Farben und Mustern, passgenau verspannt – „das ist heute angesagt“, weiß sie aus ihrem Alltag. Nicht wegzudenken seien Flächenvorhänge auf Schiebewagen, Kurzgardinen mit Schnittkante „und die klassische Variante auf Schienen oder Stangen mit Faltenbändern“. Ein Blick in den Laden zeigt, auch für diese Fälle ist die Auswahl riesig.

Pflegeleicht geworden sei die Tischwäsche. Die schwere Damast habe ausgedient und pflegeleichten Decken – „teils mit Teflonbeschichtung zum Abwischen“ – weichen müssen.

Noch wesentlich rasanter verlaufe die Veränderung im Stoffbereich, erzählt sie. „Jersey und elastische Stoffe sind angesagt für T-Shirts, Pullover oder Kindersachen.“ Einher geht damit oft der Bedarf nach neuen Maschinen und Zubehör. Leichte Schnitte mit Anleitungen sind ebenfalls gefragt.

Auch wenn während des Gesprächs mit den Westfälischen Nachrichten nur Frauen den Laden betreten – bei ihrer Kundschaft hat Heike Walsch „eine bemerkenswerte Beobachtung gemacht: Es kommen relativ viele junge Männer ins Geschäft, die sich nicht nur fürs Nähen interessieren, sondern sich auch auskennen“. Dominierend sind aber nach wie vor zwei Gruppen: junge Mütter und Großmütter.