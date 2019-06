„Sprache ist eine Visitenkarte“

Insgesamt waren es 51 Zehntklässler, die am Vormittag in der Dreifachsporthalle in einem feierlichen Rahmen ihre Abschlusszeugnisse erhielten. Sie erschienen in festlicher Kleidung – viele Mädchen in langen Abendkleidern, die Jungen im Anzug – und in Begleitung ihrer Eltern. „All eyes on us“ – „Alle Augen auf uns“ – lautete das Motto, das sich die beiden zehnten Klassen für ihren Abschluss gegeben hatten. Für die musikalische Unterhaltung sorgten Schülerinnen der Klasse 9c. Besonders beeindruckte die Darbietung von Alina Lehmann, die das Klavierstück „Fabelhafte Welt der Amelie“ vortrug. Abgerundet wurde das Programm von tänzerischen und akrobatischen Einlagen von Schülerinnen der Klassen 9c und 7a.

„Ich hoffe, dass Ihr nicht nur fachliche Kompetenzen, sondern auch persönliche Fähigkeiten wie Zuverlässigkeit, Sorgfalt und Teamfähigkeit erlangt habt“, sagte Harald Paschen in seiner Ansprache. In Anlehnung an das Motto der Entlassfeier erinnerte der kommissarische Schulleiter an die „Menschen an Eurer Seite“ wie Lehrer und Eltern. Er bedankte sich bei den Schülern für deren Einsatz wie etwa als Schülervertreter und Medien-Scouts.

Schließlich bediente sich der Schulleiter der Fußballsprache, um den Jugendlichen alles Gute zu wünschen für die Zukunft. „Ihr habt jetzt das Trainingslager beendet. Ihr seid am Ball, stürmt vor, schaut links und rechts, damit Ihre Eure Mitschüler nicht aus dem Blick verliert. Und wenn Ihr nicht sofort ein Tor schießt, dann verzagt nicht. Der nächste Angriff kommt bestimmt.“

Schulleiter Harald Paschen machte außerdem deutlich, dass die Jugendlichen mit dem Schulabschluss ein wichtiges Ziel erreicht haben. „Ihr habt viel gelernt, aber hoffentlich auch das Rüstzeug fürs Leben bekommen“, sagte er und zitierte einen Spruch, der ihm, wie er sagte, von seiner eigenen Entlassfeier vor vielen Jahren in Erinnerung geblieben ist: „Man lernt nicht für die Schule, sondern fürs Leben.“

Kurz und knapp hielten die Klassenlehrer Dirk Uhlig und Mathias Matzat ihren Auftritt. „Da die Sprache der Schüler für Nicht-Eingeweihte schwer verständlich ist, werde ich im Folgenden versuchen zu übersetzen“, so Dirk Uhlig. „Junge, krasse Anzug – wallah!“, wandte sich sein Kollege Mathias Matzat im coolen Outfit mit Baseballkappe ans Publikum. Die Phrase „wallah“, erklärte Dirk Uhlig im typischen Lehrerton, „bedeutet ,ich schwöre bei Gott‘. Wallah ist also eine Redewendung, mit der man eine Aussage bekräftigen kann.“

Durch die kleine Darbietung, schloss Dirk Uhlig, „möchten wir Euch daran erinnern, dass Sprache eine Visitenkarte ist. Pflegt sie!“. Denn: „All eyes on us. Auf Euch wird geschaut.“ In diesem Sinne: „Wir wünschen Euch, dass Ihr Eure Ziele erreichen möget.“