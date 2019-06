Nach 30 Jahren kommt Ablösung

Die Stimmung ist gelöst an diesem Abend. Dass sich der vorgesehene Beginn der Veranstaltung nach hinten verschiebt, nimmt keiner der Gäste krumm. Ein Glas Limo oder Wasser, beim einen oder anderen auch ein kleines Bier, überbrücken die Wartezeit. Die wird sich nicht so in die Länge ziehen wie das Warten auf das neue Fahrzeug, das der THW-Ortsverband an diesem Abend offiziell erhalten wird.

Frank Achterholt, Regionalstellenleiter des Technischen Hilfswerks , schmunzelt, als er den symbolischen Schlüssel zur Hand nimmt, den er in den nächsten Minuten überreichen soll. Als ihn Karsten Grundmeier aufklärt, dass dieser „Schlüssel“ schon vor zehn Jahren als Symbol herhalten musste, lacht Frank Achterholt – und mit ihm die Anwesenden.

Kurze Irritation, als Karsten Grundmeier, Ortsbeauftragter der Hilfsorganisation, sich weigert, den Schlüssel entgegenzunehmen. „ Manuel , komm mal hier hin“, ruft er einen Kollegen. „Du fährst mit dem Gerätekraftwagen, also sollst Du auch den Schlüssel erhalten“, erläutert er. Den Manuel Strothmann dann auch von Frank Achterholt übernimmt.

„Ihr habt´s Euch verdient“, hat der Regionalstellenleiter zuvor an die Adresse des Lengericher Ortsverbands gesagt. Das Vorgängerfahrzeug sei über 30 Jahre „gehegt und gepflegt“ worden und der neue Wagen „hält auch 30 Jahre oder noch länger“. Gelächter brandet unter den Gästen – Vertreter von Feuerwehren aus dem Umkreis, Maltesern und der Stadt – in der Halle auf dem THW-Gelände auf. Viel wichtiger: „Kommt immer gesund aus Einsätzen zurück.“

Der Bürgermeister freut sich aus einem ganz bestimmten Grund über das neue Fahrzeug: „Schön, dass die Stadt dazu finanziell nichts beitragen muss“, stellt Wilhelm Möhrke fest. Ein Lob hat er für die Nachwuchskräfte des THW, über deren große Zahl er sich freut: „Es ist aller Ehren wert, dass Ihr Euch schon in jungen Jahren für die Allgemeinheit engagiert.“

„Das Herzstück der Fahrzeugflotte Als „Herzstück“ der Fahrzeugflotte des THW bezeichnet Frank Achterholt, Leiter der Regionalstelle, den neuen Gerätekraftwagen des Lengericher Ortsverbandes. Der sei so etwas wie die Werkzeugkiste in einem guten Haushalt. Da lohnt sich ein Blick ins Innere:Neben Kleinwerkzeug (Schraubendreher, Zangen, Hämmer) sind Schaufeln, Krankentrage, tragbares Stromaggregat, Leitern und Stützen an Bord. Hinzu kommen Spezialwerkzeuge wie Abseilgerät, Geräte zum Anheben schwerer Lasten und eine fest verbaute Seilwinde, die bis zu zehn Tonnen ziehen kann. In der Doppelkabine ist Platz für bis zu neun Einsatzkräfte. Angehängt werden können zudem Anhänger bis zum einem zulässigen Gesamtgewicht von 18 Tonnen. Zum Ausleuchten von Einsatzstellen wird ein Leuchtensatz mitgeführt samt ausfahrbarem Mast. Eine Tauchpumpe mit einer Kapazität von 400 Litern pro Minute gehört ebenso zur Ausstattung wie Kettensägen und Motortrennschleifer. Für den Vortrieb sorgt ein 290 PS leistender Dieselmotor. ...

240 500 Euro hat der neue Gerätekraftwagen gekostet – nackt. „Die Ausstattung haben wir vom alten Wagen übernommen“, berichtet Karsten Grundmeier. Was problemlos möglich sei, da die Fächer-Maße auf dem neuen Wagen mit denen im Altfahrzeug identisch seien. Das ausgemusterte Fahrzeug wird voraussichtlich nicht den Weg über die Vebeg – bundeseigene Treuhandgesellschaft zur Verwertung von ausgemustertem Eigentum des Bundes – versteigert, sondern für den Einsatz in einem anderen Land aufgemöbelt. „Der geht wohl nach Tunesien“, sagt Frank Achterholt. Dort engagiert sich die Bundesanstalt Technisches Hilfswerk seit Jahren beim Aufbau eines Zivil- und Katastrophenschutzsystems. Sollte der ausgemusterte Lkw doch versteigert werden, fließt der Erlös ans THW. „Nicht an den Ortsverband“, bedauert Karsten Grundmeier und lacht.