In ihrer langjährigen Tätigkeit gab sie der Einrichtung ein eigenes Profil mit den Schwerpunkten Familienzentrum, Bewegungskindergarten, Pluspunkt Ernährung und Haus der kleinen Forscher , heißt es in einer Pressemitteilung. In einer kleinen Feierstunde bereiteten Kinder und Kollegen ihr einen emotionalen und bewegenden Abschied.

Mit dem Lied „Mach`s gut, bis bald, Auf Wiedersehen“, ,selbst gebastelten Geschenken und einem bunten Rosenstrauß bedankten sich die Mädchen und Jungen für die schöne Zeit mit ihr.

Annette Scholta überraschte zum Abschluss die Kinder mit einem kleinen Apfelbaum, der einen festen Platz auf dem Spielgelände der Einrichtung bekommen wird. In ihrer Arbeit war es ihr immer ein besonderes Anliegen, dass die Kinder in der Begegnung mit der Natur über beobachten, erforschen und entdecken die Zusammenhänge verstehen und einordnen lernen, schreibt die AWO-Kita.

An der Feierstunde nahmen auch die Elternvertreter, die Fachbereichsleitung der Arbeiterwohlfahrt , Kerstin Kocher, und Gerda Stiller, Vorsitzende des AWO-Ortsvereins, teil. Auch sie lobten das Engagement der Neu-Ruheständlerin für die Einrichtung und wünschten ihr alles Gute.