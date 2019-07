Lengerich -

50 Jahre ist es her, dass die Firmenfarbe von Rot auf Gelb wechselte. Der Erfolgsgeschichte der Spedition Altevogt hat das keinen Abbruch getan. Davon berichtete Uwe Altevogt am Mittwochmorgen beim Unternehmerfrühstück in der Reparatur-Halle seines Unternehmens an der Berliner Straße.