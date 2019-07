Vorreiterrolle im Sängerkreis

Es war etwas Neues, was die neun Lengericherinnen im Juni 1959 vorhatten. Die Frauen, die sich von der Arbeit kannten, sangen allesamt gerne. Warum also nicht einen Chor gründen? Von denen gab es zwar schon einige in der Stadt, aber bislang waren das reine Männergesellschaften. Das änderte sich vor 60 Jahren.

Der Frauenchor Lengerich war nicht nur der erste seiner Art im Ort, sondern sogar im gesamten Sängerkreis Nordwestfalen. Diese Vorreiterrolle dürfte wohl auch am Samstag, 6. Juli, wenn die Damen um 18 Uhr zum Konzert in die Hohner Kirche einladen, zur Sprache kommen.

Ein weiteres Indiz, das zeigt, dass das Aus-der-Taufe-heben eines solchen Chores seinerzeit alles andere als üblich war, ist die Anekdote von jener jungen Dame, die erst einmal die schriftliche Erlaubnis ihrer Eltern einholen musste, bevor sie offiziell ins aktive Sängerinnenleben einsteigen konnte.

Noch im Gründungsjahr stieg der Zahl der Mitglieder auf zwölf. Erste Vorsitzende wurde Inge Koch (Mosemann), erster Chorleiter Hermann Bröker . Vier der Gründerinnen gehören dem Chor auch nach sechs Jahrzehnten noch an. Über Hermann Bröker ist überliefert, dass der Lehrer damals immer erst ein Schläfchen gehalten haben soll, bevor er abends die Proben in der Gaststätte Lehmküchler in Angriff nahm. Und die, erzählt Marion Opara , die in den 1990ern fünf Jahre Vorsitzende war, „konnten dann auch schon mal ziemlich lange dauern“.

Sie hat einiges zusammengetragen zur Historie. Unter anderem weiß sie, dass recht schnell Kontakte zu den Männerchören in Lengerich und Umgebung geknüpft und beispielsweise durch „Freundschaftssingen“ bei Wittmann in Höste gefestigt wurden. „De Wichter sünd auch dorbie“ sei ein oft gehörter Satz gewiesen.

Im Lauf seines Bestehens hat der Frauenchor viele Auftritte absolviert und viele Konzerte gegeben. Angefangen wurde unter anderem mit Volkslieder-Abenden. Das erste Konzert, das vom Frauenchor selbst organisiert wurde, fand erst 1966 statt. Da hatte bereits Friedhelm Saatkamp die Leitung von Hermann Bröker übernommen. Einher ging mit dem Wechsel eine Erweiterung des Repertoires – und die Aufnahme einer Schallplatte.

Kirchenmusik, Oper und Operette, Musical, Schlager und Pop – inzwischen gibt es kaum mehr ein Feld, das von den Frauen nicht beackert wird. Zu den Höhepunkten zählt Marion Opara das Konzert, das anlässlich der 850-Jahr-Feier in Lengerich stattfand. 1000 Besucher waren 1997 in der Dreifachsporthalle dabei, als die Damen zusammen mit anderen Chören der Stadt auftraten.

Immer wieder wird das Können auch bei sogenannten Leistungssingen unter Beweis gestellt. 2013 lässt es sich die Truppe um Stefan Rauch auch nicht nehmen, gemeinsam mit 13 weiteren Chören an einem sogenannten Beratungssingen in der Gempt-Halle teilzunehmen. 2015 sind es sogar 17 Chöre, die bei einem Festival in Dortmund auf der Bühne stehen, das ausschließlich Frauen vorbehalten ist. Seit 2018 darf der Frauenchor Lengerich den Titel „Leistungschor in NRW“ tragen.

All das belegt, dass auch noch nach 60 Jahren „Musik drin ist“ bei den Damen, die immer freitagnachmittags zur Probe zusammenkommen. Wer sich davon überzeugen möchte, ist in der Hohner Kirche willkommen, wo das Konzert unter eben diesem Motto stattfindet.